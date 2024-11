Billie Jean King Cup al via, l’Italia aspetta una tra Giappone e Romania ed è polemica per la sovrapposizione alla Davis

Al via i match del primo turno della competizione per nazionali femminile: dopo la finale dello scorso anno le azzurre sono già qualificate per i quarti. Le convocate di Garbin e il programma dell’evento

Nella giornata di lunedì la grande serata di gala ma da domani si mettono da parte sorrisi e abiti eleganti e si pensa solo al campo. Comincia infatti la Billie Jean King Cup, la competizione per nazioni di tennis femminile che ha preso il posto, già da un po’ della Fed Cup. E ovviamente c’è grande attesa anche per l’Italia.

Billie Jean King Cup: al via il primo turno

Sono 4 i confronti in programma nella prima giornata di gara a Malaga per la Billie Jean King Cup con grande attenzione agli Stati Uniti che sfidano la Slovacchia per provare ad accedere ai quarti di finale contro l’Australia. Nella stessa porzione di tabellone c’è il Canada già qualificato ai quarti che aspetta la vincente tra Germania e Regno Unito. Dalla parte opposta la nazionale azzurra che affronterà la vincente dello scontro tra Giappone e Romania, mentre uno dei match più attesi è quello che vede la sfida tra la Spagna di Paula Badosa e la Polonia di Iga Swiatek, con la vincente che trova la Repubblica Ceca.

Italia in campo il 16: le convocate di Garbin

L’Italia dovrebbe cominciare le sue fatiche sabato 16 novembre con il match dei quarti di finale (inizio per le ore 10) e per l’impegno in Spagna con le azzurre che nella scorsa edizione arrivarono in finale (poi persa contro il Canada). Inutile dire che il punto di rifermento del gruppo azzurro sarà Jasmine Paolini che sarà la numero 1 in singolare e scenderà in campo anche nel collaudato doppio con Sara Errani, ma per provare a fare strada sarà importante anche il contributo delle altre convocate: Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.

La sovrapposizione con la Coppa Davis

Il calendario della Billie Jean King Cup prevede la finale dell’evento il giorno mercoledì 20 novembre, una scelta che ha fatto molto discutere e che secondo tanti appassionati rischia di essere controproducente. La finale, oltre a essere stata inserita nel corso della settimana quindi in un giorno che prevede poca esposizione sia di pubblico presente che televisivo, si giocherà quando sarà già cominciata la Coppa Davis con il match dei quarti di finale tra Germania e Canada in programma proprio lo stesso giorno.