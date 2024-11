WTA Finals, Errani e Paolini si buttano via e salutano il torneo dei rammarichi: gesto folle di Sara nel finale

Sconfitta amarissima quella rimediata da Paolini ed Errani, che salutano le WTA Finals dopo aver sprecato l'impossibile e aver commesso errori folli, come il doppio fallo con servizio da sotto di Sara

Si concludono con l’ennesima sconfitta beffa le WTA Finals di Jasmine Paolini e Sara Errani, che anche contro Veronika Kudermetova e Hao-Ching Chan – come nella precedente sconfitta – sprecano tantissimo, facendosi rimontare ogni volta che hanno avuto l’occasione di servire per l’incontro e non hanno sfruttato i match point in loro favore, rimasti evidentemente nella testa delle giocatrici, come dimostra il folle errore nel super tie-break di Errani. A sorpresa saluta il torneo anche la campionessa in carica nel singolare, Iga Swiatek.

Primo set: Chan disastrosa al servizio, Errani e Paolini ne approfittano

Dopo un primo turno di battuta agevole di Jasmine Paolini, le azzurre mostrano subito tutta la loro voglia di rimanere in corsa in queste WTA Finals aggredendo il servizio Veronika Kudermetova e procurandosi due palle break, che la russa però annulla con l’ausilio del servizio. Nel game successivo Sara Errani incappa in un bruttissimo turno di battuta pieno di seconde che trasformano la sua compagna in un bersaglio per le avversarie, che sfruttano l’occasione e si portano subito avanti di un break.

Che Errani sia il punto debole al servizio nella coppia italiana è cosa nota, così come Hao-Ching Chan lo è per le avversarie, e infatti le azzurre sfruttano i servizi deboli della giocatrice di Taipei per riportarsi in parità strappandole la battuta a zero. Superati i turni tranquilli di Paolini e Kudermetova, tocca a Errani, che contrariamente a prima è infallibile al servizio, contrariamente a Chan, la quale cede nuovamente la battuta nel gioco successivo, permettendo poi a Jasmine di chiudere il primo parziale per 6-3.

Secondo set: finale drammatico, le azzurre sprecano troppo

Galvanizzate dalla vittoria del primo set, le azzurre partono forte nel secondo parziale, strappando subito la battuta a Kudermetova. A questo punto le azzurre sembrano in controllo del match, ma nel quarto gioco si fanno rimontare da 40-30 e – causa qualche errorino di Paolini – cedono indietro il turno di battuta nonostante le tante prime messe in campo da Errani.

Nel finale di secondo set succede però di tutto: dopo qualche gioco interlocutorio, le azzurre sfruttano un altro turno di servizio ballerino di Chan per riportarsi avanti, ma una volta in vantaggio la coppia italiana si fa nuovamente agguantare venendo rimontate da 40-15, soprattutto grazie alle risposte aggressive di Kudermetova. Nel game successivo la russa incappa però in una serie di rovinosi errori, che le costano il turno di battuta e permettono a Paolini di andare a servire per il match.

Sembrerebbe poter finire qui l’incontro, soprattutto quando Jas si procura due match point, ma anche in questa occasione le azzurre si fanno rimontare. Tornate in parità le italiane strappano nuovamente la battuta a zero, ma anche in questo caso cedono subito indietro la battuta a zero a loro volta. Arrivate al tie-break Paolini ed Errani pasticciano un po’ troppo, mentre Chan e Kudermetova alzano il loro livello, trionfando per 7-3 dopo l’ennesimo errore di una Jasmine che appare davvero a corto di energie fisiche e mentali.

Super tie-break, azzurre eliminate: errore folle di Errani

Arrivate al super tie-break, le azzurre sembrano accusare la fine del secondo set e soprattutto i match point sprecati, finendo col trovarsi subito sotto 5-1. Sull’orlo del baratro le azzurre trovano un moto d’orgoglio che permette loro di risalire e portarsi sul 6-6. A questo punto però Errani, forse memore di tutti i punti persi sul suo servizio, se ne esce con un servizio da sotto senza senso, che culmina in un folle doppio fallo che riporta le avversarie in parità.

Avversarie che una volta arrivate a tre match point iniziano a sentire la pressione, fallendoli tutti e tre, tra cui l’ultimo sul proprio servizio. Dopo il cambio campo sul 9-9 Kudermetova e Chan chiudono però il match alla quarta occasione e volano dunque in semifinale contro Katerina Siniakova e Taylor Townsed. Salutano un torneo pieno di rimpianti invece Paolini ed Errani, che potrebbero non dimenticare così velocemente tutte le occasioni sprecate in questo nel precedente incontro.

Swiatek vince ma viene eliminata a sorpresa

La sorpresa di giornata alle WTA Finals è l’eliminazione della campionessa in carica Iga Swiatek, che nonostante la schiacciante vittoria in due set (6-1 6-0) su Daria Kasatkina – entrata nel torneo dopo il ritiro di Jessica Pegula – è uscita di scena in virtù del successo su Coco Gauff per 7-5 6-4 di Barbora Krejcikova – sconfitta all’esordio proprio dalla polacca.

Grazie a questo risultato la ceca è passata addirittura in testa al gruppo davanti alla statunitense classe 2004 e alla polacca, tutte con due vittorie a referto, ma con la n°2 al mondo che ha un rapporto set vinti/persi peggiore rispetto alle avversarie. Krejcikova affronterà dunque Qinwen Zheng in semifinale, mentre Gauff dovrà vedersela con la n°1 WTA Arena Sabalenka.