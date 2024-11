WTA Finals, Paolini eliminata da Zheng in singolare: ora Jas punta al riscatto in doppio con Errani come a Parigi

Termina con la pesante sconfitta rimediata da Zheng il torneo di singolare delle WTA Finals di Paolini, che giovedì avrà comunque la chance di riscattarsi in doppio con Errani

Quarta vittoria su Jasmine Paolini in altrettanti incontri per Qinwen Zheng, che con la netta vittoria con un doppio 6-1 si conferma un tabù per l’azzurra, eliminata dal torneo di singolare dopo il solo successo su Elena Rybakina in tre incontri.

Non terminano comunque qui le WTA Finals di Paolini, che domani, giovedì 7 novembre, avrà la chance di riscattarsi in coppia con Sara Errani nello spareggio valido per la semifinale del torneo di doppio contro Hao-Ching Cahn e Veronika Kudermetova. La speranza è che questa eliminazione possa dare ancora più grinta a Jasmine come accaduto ai Giochi olimpici di Parigi, quando dopo aver salutato il tabellone di singolare conquistò la medaglia d’oro in doppio.

Prima set: Zheng dominante, Paolini surclassata

Primo set molto complicato per Paolini, che dopo un buon inizio in cui ha tenuto un turno di battuta a 15 e obbligato l’avversaria ai vantaggi, cede ai colpi potenti di Zheng, vincitrice dei successivi cinque game, durante i quali ha lasciato solo le briciole in risposta a Jasmine (ben cinque gli ace della cinese nel primo parziale) e risposto sempre in maniera aggressiva ai servizi non irresistibili di Jas.

Secondo set: Zhen trionfa e vola in semifinale

Nel secondo set la situazione sembra cambiare, con Paolini che nel primo gioco si procura subito una palla break, senza però riuscire a convertirla, e poi tiene il proprio turno di battuta in scioltezza. Si tratta però solo di una fase transitoria del match, visto che a partire dal terzo game Zheng torna a picchiare forte sia al servizio e in risposta, alzando un po’ la traiettoria per infastidire ulteriormente Jasmine, che dopo aver subito due break si ritrova sotto 5-1, con la cinese al servizio.

Al momento di chiudere Zheng sembra però soffrire un po’ la pressione, commettendo qualche errore di troppo che valgono a Paolini una chance di strapparle la battuta. La tennista cinese però ritrova la solidità al servizio, salva la palla break e chiude l’incontro con tre servizi vincenti consecutivi, di cui un ace. Zheng vola così in semifinale alle WTA Finals, dove affronterà la prima qualificata del girone arancione.

Paolini vuole riscattarsi con Errani: giovedì lo spareggio in doppio

Dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk e la cocente sconfitta contro Gabriela Dobrowski e Erin Routliffe, Sara Errani e Paolini sono obbligate a vincere contro Hao-Ching Cahn e Veronika Kudermetova, che come le azzurre hanno vinto e perso una partita, per poter approdare alle semifinali del torneo di doppio delle WTA Finals. Il match è in programma giovedì 7 novembre come ultimo incontro di giornata, quindi non prima delle 17:15 italiane.