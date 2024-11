WTA Finals, Paolini pazza di gioia: l’incontro con Neymar e il vestito alla “Game of Thrones” e ora il doppio con Errani

Jasmine Paolini ha debuttato come mai nessuna italiana alle WTA Finals di Riyadh battendo Rybakina: la toscana svela la passione per il Milan e parla dell’incontro con il brasiliano Neymar

Mai nessuna italiana come Jasmine Paolini. L’azzurra ha esordito nel modo migliore possibile in quello che viene considerato come un girone di ferro alle WTA Finals che sono in corso a Riyadh. L’azzurra al debutto ha avuto la meglio del talento kazako Elena Rybakina, reduce però da un lungo periodo di piccoli infortuni che non gli hanno permesso di essere in campo con regolarità nell’ultima parte della stagione. La toscana però è riuscita a fare meglio anche delle altre italiane che in passato hanno partecipato alle Finals come Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, che non avevano vinto al suo esordio nel torneo dedicato alle big.

Paolini: l’imbarazzo con Neymar

Jasmine Paolini è diventata una star nel mondo del tennis e non solo. L’azzurra è reduce da due stagioni di altissimo livello con un 2024 da sogno, forse oscurato in parte dai clamorosi risultati di Jannik Sinner in ambito maschile. Per la toscana è arrivato il primo successo in un 1000, ma anche due finali Slam e la vittoria alle Olimpiadi nel doppio con Sara Errani. Ma nonostante il successo Jas è rimasta la stessa di sempre ed è stato evidente un po’ di imbarazzo prima del match quando in campo come cerimoniere c’era anche il calciatore brasiliano Neymar.

“Non sono una grande tifosa di calcio, seguo perché sia mio padre che mio fratello sono tifosi del Milan. Però ieri quando ho visto Neymar sono rimasta colpita. Ero un po’ timida all’inizio ma poi sono riuscita a parlarci. Qui c’è una bellissima atmosfera e nel corso della mia partita c’erano tantissimi italiani”.

Il vestito alla “Game of Thrones”

In epoca social nulla passa inosservato e di sicuro non lo ha fatto lo shooting fotografico che ha visto coinvolte tutte le tenniste impegnate nelle prove di singolari. Vestiti bellissimi per tutti in uno scenario da sogno e quello scelto da Jasmine per tanti la faceva assomigliare a Missandei, uno dei personaggi femminili più amati del famoso show Game of Thrones: “Dovevo scegliere tra tre vestiti a non ho avuto dubbi su quello che poi ho indossato. Non ho mai guardato Game of Thrones ma ho visto molti commenti che dicevano che assomigliavo a quel personaggio”.

Ora il doppio con Errani

Come è stato per gran parte della stagione anche in occasione delle Finals per Jasmine Paolini saranno giorni di doppio impegno tra singolare e doppio. Dopo il debutto contro Rybakina, oggi torna in campo anche con la sua compagna Sara Errani per il primo match del torneo di doppio con la sfida alle due statunitensi Krawczyk-Dolehide, una sfida a cui le campione olimpiche tengono particolarmente per provare a fare strada anche nel torneo “a squadre”.