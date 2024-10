Wta Finals, Paolini con Sabalenka, Rybakina e Zheng: sorteggiate anche le avversarie di Jas ed Errani in doppio

Paolini ed Errani hanno scoperto le loro avversarie per le Wta Finals in programma a Riyad dal 2 al 9 novembre: sorteggio tutt'altro che favorevole a Jas, che però vuole chiudere in bellezza il 2024

Sorteggiate le avversarie di Jasmine Paolini in singolare e in doppio in coppia con Sara Errani alle Wta Finals in programma dal 2 al 9 novembre a Riyad. Gruppo non facile (non che in questo torneo ci siano rivali semplici da affrontare) per Jas, che dovrà vedersela con la favorita numero uno, Aryna Sabalenka, e il suo tabù Qinwen Zheng, contro la quale non ha mai vinto. Dubbi invece sulle condizioni fisiche di Elena Rybakina (terza avversaria dell’azzurra) al rientro dall’infortunio.

Le avversarie di Paolini in singolare e i precedenti

Dopo nove anni l’Italia torna ad avere una protagonista alle Wta Finals. Nel 2015 toccò a Flavia Pennetta, al suo ultimo torneo da professionista, che venne eliminata ai gironi dopo due sconfitte e una vittoria contro Agnieszka Radwanska.

Questa volta a rappresentare il Bel Paese sarà invece rappresentato da Jasmine Paolini, estratta nel gruppo viola con Aryna Sabalenka (due vittorie e a testa negli scontri diretti), Elena Rybakina (anche in questo caso le due tenniste si sono spartite equamente i precedenti) e Qinwen Zheng (contro cui invece ha perso tutti i tre precedenti). Nel gruppo arancione sono state invece inserite Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula e Barbora Krejcikova.

Il sorteggio nel doppio con Paolini/Errani

In doppio invece – dove l’Italia vanta il successo di Flavia Pennetta nel 2010 insieme all’argentina Gisela Dulko – Paolini e Sara Errani sono state estratte nel gruppo bianco insieme a Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe, Desirae Krawczyk/Caroline Dolehide e Chan Hao-Ching/Veronika Kudermetova. Nel gruppo verde ci sono invece Lyudmila Kichenok/Jelena Ostapenko, Hsieh Su-Wei/Elise Merten, Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez e Katerina Siniakova/Taylor Townsend.

Il programma delle Wta Finals

Dopo la passata edizione piena di polemiche e disputatasi a Cancun, le Wta Finals quest’anno si trasferiscono in Arabia Saudita, per la precisione a Riyad, dove poche settimane fa si era disputato il Six Kings Slam. Il programma del torneo di fine anno prevede da sabato 2 a giovedì 7 novembre la fase a gironi si di singolare che di doppio, mentre venerdì 8 si giocheranno le semifinali e sabato 9 le finali di entrambe le specialità.