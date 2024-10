Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA, Jasmine Paolini sogna al 4° posto e Anna Kalinskaya stupisce

Confermata la nuova numero 1 della classifica WTA a partire da oggi, 28 ottobre 2024, ovvero la campionessa bielorussa. Sorpresa Kalinskaya e Jasmine Paolini si porta in quarta posizione

Aryna Sabalenka, al vertice del ranking WTA da lunedì 21 ottobre, si gode la sua meravigliosa settimana da primato con la consapevolezza di essere solo all’inizio. Forse, sempre che Iga Swiatek, nel dualismo che ha attraversato mesi e anni, non scollini la norma che le ha negato il primato e metta ordine dove non c’è ancora alcuna certezza.

La classifica aggiornata a lunedì 28 ottobre è una mera celebrazione della tigre bielorussa, della sua potenza, della sua forza. Ma anche il traguardo costruito, inseguito e guadagnato dalla costanza del sacrificio e dall’impegno da parte di Jasmine Paolini, la miglior italiana nel ranking e da questa settimana al suo best ranking. Per lei la 4° posizione. Che altro aggiungere se non che il prossimo step potrebbe essere il podio?

Nuova classifica WTA 28 ottobre 2024: Sabalenka 1°

Partiamo dal principio, ovvero dalla vetta della nuova classifica WTA che vede in testa confermata la bielorussa Sabalenka dopo il sorpasso attuato ai danni della polacca Swiatek la scorsa settimana. Nulla di imprevedibile, anzi. Ma comunque importante in chiave azzurra, per via dell’assetto attuale.

Il regno interrotto dopo 50 settimane consecutive al vertice WTA (un autentico regno nel campo femminile) da parte della campionessa polacca, “costretta” ad affidare la scettro di regina, queen, alla rivale bielorussa Sabalenka si è consumato a vantaggio di Aryna, che non cederà lo scettro molto facilmente.

Nell’anno più complicato e doloroso da quando è al vertice da pro per via della morte dell’ex compagno in circostanze drammatiche a Miami, c’è anche questo risultato da apprezzare, che le dona una prospettiva professionale, sportiva di enorme riflessione.

Sabalenka e Kalinskaya

La nuova top ten

La nuova classifica WTA, metabolizzato lo scambio al vertice, riserva altre interessanti variazioni che vi notano nella top ten, alquanto inedita rispetto al recente passato. Eccovi ranking e relativo punteggio delle tenniste che occupano le prime dieci posizioni con l’azzurra Paolini in 4° posizione:

Aryna Sabalenka 9016 Iga Swiatek 7970 Coco Gauff 5230 Jasmine Paolini 5144 Elena Rybakina 4971 Jessica Pegula 4705 Qinwen Zheng 4540 Emma Navarro 3593 Daria Kasatkina 3368 Danielle Collins 3176

Come si piazza Anna Kalinskaya

Anche Anna Kalinskaya, compagna di Jannik Sinner neo vincitore del montepremi record da sei milioni di dollari a Riad, si gode una pausa pur scendendo in 13esima posizione.

Nulla che però possa turbarla più di tanto, in questa fase di leggera euforia anche sui social che mostra i suoi followers ed estimatori. D’altronde il suo best ranking lo ha realizzato e può dirsi soddisfatta.

Anna Kalinskaya

L’entuasiasmo per Paolini

Inevitabile l’entusiasmo azzurro per il best ranking di Jasmine che ha toccato il miglior risultato fino ad oggi in classifica WTA e che pormette nuovi risultati per la prossima stagione alle porte. Così, rammentiamo che la tennista toscana ha eguagliato Francesca Schiavone che raggiunse la quarta posizione. Ma la Gauff, ripetiamo, è a una manciata di punti.