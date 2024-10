Six Kings Slam, Sinner si sveglia dall’incubo Alcaraz e firma un nuovo record: il gesto di stizza e l’ammissione di Carlos

Jannik Sinner conquista la vittoria del Six Kings Slam battendo per la prima volta in stagione lo spagnolo Carlos Alcaraz e conquista il montepremi più alto nella storia del tennis

Una settimana da incorniciare per Jannik Sinner, anzi due, anzi meglio ancora tutto l’anno. Il tennista italiano conquista la vittoria nel torneo di esibizione Six Kings Slam battendo in finale il suo rivale Carlos Alcaraz per la prima volta in questa stagione e portando a casa un montepremi incredibile.

Sinner: il gesto di stizza alla fine del primo set

Non è usuale vedere Jannik Sinner lasciarsi andare alla proprie emozioni che siano positive o negative. L’azzurro cerca sempre di rimanere impassibile nel corso dei suoi match ma alla fine del primo set il suo gesto di stizza dopo l’errore che gli è costato il parziale è stato evidente. Nella sua testa forse sono tornate alla mente le opportunità sprecate nel corso del primo scampolo del match di Riyadh ma anche quelle sprecate nel corso della stagione e forse in particolare nel corso di quel quinto set al Roland Garros.

Numero 1 in classifica ma con quel talento di Carlos Alcaraz sempre presente in ogni discussione su chi sia il migliore. Sinner ha saputo reagire più di una volta nel corso della finale e ha conquistato una vittoria che, sebbene arrivata in un torneo esibizione, può essere decisamente importante anche per il futuro.

Sinner-Alcaraz: tutte le emozioni della finale

Il montepremi da record

E a rendere le cose anche migliori ci pensa il montepremi che Jannik Sinner incasserà dal torneo in Arabia Saudita: le vittorie contro Medvedev, Djokovic e Alcaraz gli permettono di portare a casa 6 milioni di dollari, la cifra più alta mai vinta da un tennista nella storia. Un record decisamente meno importante per i tifosi ma sicuramente ha un suo peso per l’altoatesino.

La rivalità con Alcaraz

A fine partita è stato lo stesso Sinner a parlare della sua rivalità con Alcaraz: “Come ha detto Carlos cerchiamo di spingerci uno con l’altro, ci svegliamo la mattina per trovare un modo per batterci. Sono questi giocatori che ci aiutano a spingere i nostri limiti, la ragione per cui siamo venuti qui è mostrare come è il tennis, non sempre viene bene come oggi ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Ci conosciamo bene, siamo buoni amici, ci piace condividere questi momenti. Finora tutte le partite sono state belle e speriamo che questa rivalità possa durare a lungo, e vedremo se ci sarà anche qualcun altro che riuscirà a inserirsi”.

L’ammissione di Carlos

“Sono sicuro che Jannik ci sarà”, queste le parole di Carlos Alcaraz a fine partita quando parla della sua rivalità con Sinner. Lo spagnolo è apparso deluso dalla sconfitta a Riyadh ed è evidente come in questo momento ogni match tra i due sia fondamentale soprattutto a livello mentale per entrambi: “E’ stata una bellissima settimana anche se non è finita come avrei voluto. Ma ho apprezzato ogni momento che ho vissuto. La mia rivalità con Sinner nei prossimi anni? Spero che saranno tanti anni molto interessanti, io cercherò di essere lì e sono sicuro che lui ci sarà. Farò di tutto perché questa rivalità sia sempre migliore. Sono felicissimo che lui sia nel circuito perché grazie a lui mi spingo a fare sempre di più. A volte non è una grande gioia dividere il campo con lui come stasera ma sono davvero felice di farlo”.