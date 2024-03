Sabalenka rompe il silenzio dopo la morte di Koltsov: “Ho il cuore spezzato”. Rinviato il match con Badosa a Miami

Aryna Sabalenka affida a una storia Instagram le sue prime parole dopo la morte di Konstantin Koltsov. Intanto il WTA 1000 Miami Open sposta il suo match con Paula Badosa

21-03-2024 00:11

Con una storia su Instagram Aryna Sabalenka rompe il silenzio dopo il decesso avvenuto meno di 48 ore prima dell’ex compagno Konstantin Koltsov: “La sua scomparsa una tragedia inconcepibile. Ho il cuore a pezzi”. Intanto il WTA 1000 di Miami le concede un giorno di riposo in più spostando il suo match con Paula Badosa.

Il messaggio social di Sabalenka

Con poche parole su Instagram in cui descrive la propria tristezza Aryna Sabalenka ha rotto il silenzio dopo la morte di Koltsov: “La scomparsa di Konstantin è una tragedia inconcepibile, e nonostante non stessimo più insieme, ho il cuore a pezzi. Chiedo per favore di rispettare la privacy mia e quella della sua famiglia in questo momento complicato”.

Ancora dubbi sulla morte di Koltsov

Intanto la morte di Koltsov rimane avvolta da un alone di mistero. Se inizialmente infatti si pensava che potesse essersi trattato di un caso di suicidio, le ultime scoperte della polizia hanno portato le indagini verso altre direzioni come confermato anche dalla sua ex moglie, che ha svelato come Konstantin fosse sotto l’effetto dell’alcol prima di morire.

Rinviato il match di Sabalenka contro Badosa

Intanto Sabalenka ha deciso di non ritirarsi dal Master 1000 di Miami, dove sarà comunque esentata da conferenze, e si sta allenando sui campi in cemento della Florida in preparazione del suo esordio nel torneo contro Paula Badosa, che ha eliminato la rientrante Simona Halep al 1° turno. Intanto gli organizzatori del Miami Open hanno deciso di concedere un giorno in più di riposo alla tennista bielorussa che non scenderà più in campo domani, ma venerdì con ogni probabilità.