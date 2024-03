Morto a 42 anni Koltsov, fidanzato Sabalenka, era un ex campione di hockey: giallo sul decesso

Terribile lutto per la tennista Aryna Sabalenka a pochi giorni dal debutto a Miami: nella notte è morto il fidanzato, ex stella dell'hockey

19-03-2024 09:42

Terribile lutto per Aryna Sabalenka, tennista numero uno al mondo. Nella notte è morto il fidanzato Konstantin Koltsov, ex stella dell’hockey su ghiaccio, per cause che non sono ancora state rese note. I due stavano insieme da tre anni ed erano affiatatissimi: Koltsov, bielorusso, aveva 42 anni.

Morto il fidanzato della Sabalenka: chi era Konstantin Koltsov

Carriera da campione, quella avuta da Konstantin Koltsov che con la nazionale bielorussa ha presto parte alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010 e a ben nove campionati del mondo. Non solo: tra il 2002 e il 2006 ha giocato per tre stagioni anche con i Pittsburgh Penguins (Nhl). Era soprannominato ‘Russian Rocket II’ per via della sua velocità e del suo stile di gioco che ricordava quello del mito Pavel Bure. Dal 2021 faceva coppia fissa con Aryna Sabalenka: lascia tre figli avuti dalla precedente compagna.

Giallo sulla morte di Koltsov

La Sabalenka, numero uno del ranking, aveva già perso il padre nel 2019, tra l’altro anche lui giovanissimo e con un passato da giocatore di hockey. Secondo quanto riferiscono i media bielorussi, Koltsov si trovava a Miami per assistere al Masters 1000, dove la compagna, due volte vincitrice degli Australian Open, figura tra le atlete di punta. Della sua morte si sa ancora poco o nulla, se non che si è spento in maniera “improvvisa”. A riferirlo è la Federazione bielorussa di hockey tramite il suo sito ufficiale, ma – al momento – non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Sabalenko-Koltsov, insieme dal 2021: i due erano molto affiatati

Venticinque anni lei, quarantadue anni lui. Belli, sportivi, felici: Aryna Sabalenka e Konstantin Koltsov stavano insieme dal 2021. La loro storia è stata raccontata – come spesso accade per i personaggi noti – attraverso gli scatti postati sui social. Che li ritraevano sempre sorridenti. Un amore spezzato da un momento all’altro, nella modo più tragico. Subito dopo la partecipazione della ‘tigra bielorussa’ a Indian Wells, dove si è fermata agli ottavi di finali, e a pochi giorni dal debutto all’Open di Miami. Che, a questo punto, potrebbe anche saltare.