Tennis Miami Open, Sabalenka in campo dopo la morte del fidanzato Koltsov ma niente interviste e conferenze

La morte del fidanzato Konstantin Koltsov non ferma Aryna Sabalenka che avrebbe deciso di scendere comunque in campo al Miami Open ma non concederà interviste

19-03-2024 18:10

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Neanche la morte sembra fermare la vita di un atleta e ora Aryna Sabalenka prende una decisione di quelle che lasciano a bocca aperta. Solo qualche ora fa è stata rivelata la notizia della morte del suo compagno Konstantin Koltsov, ora arriva la decisione di prendere comunque parte al torneo che si gioca in Florida anche se non rilascerà dichiarazioni alla fine delle partite.

Sabalenka in campo a Miami

La notizia della morte di Konstantin Koltsov ha sconvolto tutti. Il fidanzato di Aryna Sabalenka è un personaggio molto conosciuto a sua volta. In passato, infatti, ha preso parte alle Olimpiadi invernali del 2002 e a quelle del 2010 con la squadra bielorussa di hockey, partecipando anche a 9 campionati del mondo. Koltsov era inoltre conosciuto negli Stati Uniti visto che ha giocato con la maglia dei Pittsburg Penguins per tre stagioni.

Tutti si attendevano un ritiro dal Miami Open da parte della tennista bielorussa, che invece a quanto pare ha deciso che scenderà comunque in campo. Le ultime notizie che arrivano dalla Florida rivelano che l’atleta ha scelto di giocare, ma senza concedere interviste né tenere conferenze stampa.

Koltsov: ora si indaga per suicidio

Se in un primo momento si pensava che la morte di Konstantin Koltsov fosse dovuta a cause naturali, ora dagli Stati Uniti arrivano notizie differenti. La Polizia di Miami e, in particolare, la “divisione omicidi” del dipartimento Miami-Dade ha, infatti, comunicato che in questo momento la morte dell’ex giocatore di hockey viene investigata come un “apparente suicidio”. Le forze dell’ordine sarebbero state allertate da una chiamata arrivata intorno alle 0.30 per un uomo che stava per saltare da un balcone.

La scelta della Sabalenka

Nel caso dovesse essere confermata, la decisione di Aryna Sabalenka di scendere comunque in campo a Miami testimonia il suo grande impegno nel mondo del tennis, ma allo stesso tempo fa impressione pensando al lutto così grave subito proprio alla vigilia del torneo. Il suo debutto sul campo in cemento dell’Hard Rock Stadium avverrà solo al secondo turno del WTA 1000 dove aspetta la vincente tra la rientrante Halep e la spagnola Paula Badosa.