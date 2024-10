Paolini, infortunio e doppio ritiro da Ningbo e Tokyo: Jasmine vuol salvare WTA Finals e Billie Jean King Cup

Problema al piede sinistro per la campionessa toscana: che ora ha tre settimane per recuperare e presentarsi al top ai cruciali appuntamenti di fine stagione a novembre.

Dopo un 2024 condito da enormi soddisfazioni e vissuto da stakanovista dividendosi tra il singolare e il doppio, Jasmine Paolini si prende una pausa. Forzata. La campionessa toscana ha dato infatti forfait per i due tornei in programma questa settimana e la prossima in Asia, a Ningbo e a Tokyo. Non ci sarà in nessuno dei due tabelloni a causa di un problema al piede sinistro. Un intoppo che non ci voleva, visto che la stagione si avvia alla conclusione con due appuntamenti a cui Jasmine tiene tantissimo: le WTA Finals e le finali di Billie Jean King Cup.

Le avvisaglie c’erano state già in occasione della sconfitta contro Qinwen Zheng a Wuhan, al termine di una partita tiratissima e da cui Paolini era uscita molto provata. E purtroppo le sensazioni sono state confermate dai riscontri medici. Il piede sinistro le dà fastidio, è stato messo a dura prova dai tanti – forse troppi – impegni e ora le provoca problemi e dolori. Meglio fermarsi un po’. Meglio far riposare il piede affaticato. Anche perché a novembre dovrà essere sottoposto agli ultimi, cruciali sforzi.

Forfait obbligato per Paolini ai tornei di Ningbo e Tokyo

Jasmine ha deciso di rinunciare, dunque, a due WTA 500: quello di Ningbo, in Cina, dove sarebbe stata la testa di serie numero 1. E a quello di Tokyo, in programma la prossima settimana da lunedì 21 a domenica 27 ottobre. Sarebbero state le ultime tappe d’avvicinamento, per la numero 6 al mondo, al prestigioso appuntamento delle WTA Finals, fissate dal 2 al 9 novembre a Riad, dove Paolini sarà impegnata in singolare e in tandem con Sara Errani. Il primo, fondamentale appuntamento dell’ultima parte di stagione

WTA Finals e BJK Cup, le due sfide di Paolini a novembre

L’altro è rappresentato dalle finali di Billie Jean King Cup, altra competizione in cui Paolini sarà chiamata a uno sforzo extra, nel tentativo di regalare l’ennesima grande soddisfazione allo sport italiano. Ci sono tre settimane di tempo per recuperare e non compromettere il finale di un’annata comunque storica per Jasmine. Tre settimane in cui rimettere in sesto il piede che ora le dà troppi problemi. Campanelli d’allarme che non possono essere più ignorati.