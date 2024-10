Pechino, Paolini ed Errani inarrestabili e nuovo record per l’Italia. A Shanghai Berrettini e Musetti fermati dalla pioggia

Sara Errani e Jasmine Paolini conquista la vittoria nella finale del torneo di Pechino e mettono a segno un nuovo record per il ranking italiano che ora domina tutte le Top10

Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più e conquistano l’ennesimo trofeo di una stagione esaltante. Le due azzurre che a Parigi hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio femminile mettono in bacheca il secondo 1000 della stagione vincendo il torneo di Pechino al termine di un match contro la coppia Chan-Kudermetova praticamente dominato.

Errani e Paolini: la coppia d’oro

Jasmine Paolini era uscita con un po’ di delusione dal torneo di singolare. L’azzurra sta cercando l’ultimo sforzo per riuscire a centrare le qualificazioni alle Finals WTA, traguardo che ha già centrato in doppio proprio con Sara Errani. Le azzurre si trovavano di fronte la coppia composta dalla taiwanese Chan Hao-ching e dalla russa Kudermetova, con la prima che è una vera e propria specialista del doppio con i 21 titoli conquistati in carriera. Un match che però le due campionesse di Parigi hanno sempre tenuto sotto controllo riuscendo a sbagliare pochissimo e piazzare il break nei momenti chiave. Per loro arriva il quarto titolo della stagione e il secondo 1000 dopo la vittoria di Roma.

Il nuovo record per il tennis italiano

Il successo di Jasmine Paolini e Sara Errani, oltre a testimoniare l’incredibile stagione delle due ragazze azzurre, vale l’ennesimo record di questo anno da sogno per il tennis italiano. Già certe della qualificazione alle Finals di doppio di Riyadh, le due azzurre entrano anche nella top 10 del ranking di doppio femminile (non solo nella race). Un traguardo importante per l’Italia che in questo modo ha rappresentanti in tutte e 4 le Top 10 del mondo del ranking: Sinner al numero 1 della classifica ATP, Vavassori e Bolelli in quella di doppio (ottavo Andrea, decimo Simone), Paolini quinta nella classifica WTA in singolare e ora nona in quella di doppio (settimo posto per Sara Errani).

Shanghai: domina il maltempo

Non si gioca a Shanghai almeno non nei campi all’aperto. La pioggia sta condizionando pesantemente il Masters 1000 cinese con il programma costretto a cambiare moltissimo nel corso delle ultime ore. Restano tutti a guardare gli atleti azzurri (fatta eccezione per Sinner e Arnaldi che sono scesi in campo sul centrale). Gli organizzatori hanno provato a tenersi aperte tutte le possibilità fino alla fine ma si sono dovuti arrendere a una pioggia che non ha lasciato scampo. L’ultimo e decisivo rinvio è stato quello delle 12 con la scelta di annullare tutti i match in programma sui campi esterni.

Lorenzo Musetti avrebbe dovuto affrontare il suo impegno nei 32esimi contro il belga Goffin sul campo 6, Berrettini cercava rivincite contro il danese Rune mentre Flavio Cobolli si stava preparando per la sua arida contro lo svizzero Wawrinka. Tutto rimandato a domani sperando che la pioggia dia un po’ di tregua e la possibilità agli organizzatori di dare una sistemata al programma. Cancellato anche il match di doppio di Vavassori e Bolelli contro Machac e Zhang.