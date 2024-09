ATP Pechino, Paolini da incubo: che crollo contro Linette. Cobolli cerca l'impresa con Medvedev

Netta sconfitta per 6-4 6-0 di Jasmine Paolini (apparsa decisamente stanca) contro la polacca Linette nel terzo turno del WTA 1000 di Pechina. Attesa per Cobolli e Sinner

Comincia male la mattinata degli italiani impegnati in terra d’Asia: aspettando i match di Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev e quello di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka, Jasmine Paolini crolla senza appello contro Magda Linette nel terzo turno del WTA 1000 di Pechino, di fatto mostrando una condizione giocoforza in calo che potrebbe anche suggerirle di fermarsi per qualche settimana, così da tornare poi tirata a lucido per gli ultimi appuntamenti dell’anno tra Billie Jean King Cup e WTA Finals a Riyadh.

Paolini scarica: Linette vince 6-4 6-0

La sconfitta della numero 5 del mondo, oltre a costarle l’opportunità di scavalcare Rybakina alla numero 4, è pesante anche per il modo con il quale matura. Una partita in bilico nel primo set, nel quale l’azzurra però parte subito male, subendo il break nel gioco d’apertura (pesa un doppio fallo sulla terza palla break concessa e poi ancora una altro nel terzo game.

La reazione della garfagnina arriva nel quarto gioco, dove arriva il primo controbreak, e ne arriva un altro due giochi dopo, tanto che sul 4-3 la sensazione è che il peggio sia ormai passato. Ma dall’ottavo game in poi Linette mette la proverbiale quarta marcia e approfitta di tanti errori gratuiti dell’italiana: sono in totale 9 i giochi vinti consecutivamente dalla polacca, che deve salvare una palla break nell’ottavo gioco prima di imporre il proprio ritmo. Paolini collezionerà alte palle per strappare il servizio alla rivale, ma in un modo o nell’altro nessuna va a buon fine: la polacca è scatenata e capisce che la giornata è felice, trovando le soluzioni giuste per mettere per impedire all’azzurra di riprendere quota.

Alla fine Jasmine vince la miseria di due turni di battuta sugli 8 giocati, pagando dazio a una percentuale al servizio davvero troppo bassa (42% di punti vinti con la prima) che non produce alcun risultato. Tanto che adesso Paolini potrebbe anche decidere di rinunciare al WTA 1000 di Wuhan per tornare a casa e preparare il finale di stagione con tutta la calma necessaria, poiché la fatica sembra aver presentato il conto, come già si era intuito durante la trasferta americana di agosto e settembre.

In campo Cobolli con Medvedev (Sinner alle 13)

In questo momento a Pechino è in campo Flavio Cobolli, sotto di un break nel primo set contro Daniil Medvedev nel quarto di finale del torneo cinese (il romano ha avuto ben 5 palle break nei primi tre turni di servizio del russo, che le ha annullate tutte e s’è fatta bastare l’unica avuta a disposizione). Dopo le 13 è in programma la sfida tra Sinner e Lehecka.