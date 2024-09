ATP 500 Pechino, Cobolli surclassa Kotov e aspetta Medvedev (o Mannarino). Paolini vince in rimonta, ma che fatica!

L'azzurro non lascia scampo a Pavel Kotov e ora potrebbe incrociare Medvedev. Soffre Paolini ma alla fine rimedia contro la danese Tauson

Aspettando Sinner, l’Italia fa proseliti in terra d’Asia. Con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che avanzano rispettivamente ai quarti di finale e al secondo turno del China Open, dove invece è arrivato lo stop di Elisabetta Cocciaretto, battuta da Elisa Mertens al termine di un match che a un certo punto sembrava poter sorridere alla tennista azzurra, brava ad annullare due match point nel secondo set. Il bilancio però è comunque in saldo positivo, aspettando che anche Musetti faccia ritorno in campo domenica contro il giovane cinese Bu Yunchaoete.

Cobolli d’autorità: Kotov non ha armi per fermarlo

Copertina dedicata a Cobolli, che s’è guadagnato un incrocio con uno tra Daniil Medvedev o Adrian Mannarino. Il romano contro Pavel Kotov ha disputato una delle sue migliori partite nel circuito, dominando al servizio e concedendo una sola palla break in tutta la partita al più esperto rivale russo. Bravo Cobolli a sfruttare tutte le opportunità (e non sono state poche) concesse dall’avversario, che ha avuto la possibilità di fare break soltanto nel quarto gioco del primo set, prontamente annullata da Flavio.

Un’iniezione di fiducia che Cobolli s’è portato appresso nel gioco successivo, dove è riuscito a strappare il servizio al rivale e a garantirsi quel break che ha mantenuto per andare a chiudere sul 6-4 il primo parziale. A quel punto la strada s’è fatta decisamente più in discesa: nel gioco d’apertura del secondo set è arrivato un altro break, che ha cominciato a martellare al servizio (87% di punti conquistati con la prima) e ha impedito qualsiasi tentativo di rimonta di Kotov, affondato definitivamente nel settimo gioco con il terzo break di giornata e la comodo chiusura sul 6-2.

Il romano conquista così il settimo quarto di finale in carriera a livello ATP, che è anche il sesto della stagione (nonché il secondo in un 500 dopo Washington, quando si spinse fino in finale, cedendo a Seb Korda).

Paolini che spavento! Tauson cede solo al terzo

Ha dovuto faticare un po’ di più Jasmine Paolini per avere ragione della danese Clara Tauson, numero 72 del ranking mondiale. Nell’esordio nel WTA 1000 di Pechino, la garfagnina ha completamente cannato il primo set, perso 6-1, per poi rimettersi in carreggiata e ristabilire il naturale ordine delle cose.

Il break in apertura di secondo set suona alla stregua di un segnale: Paolini torna a comandare il gioco, sale sul 5-1 e non sfrutta una prima palla set sul servizio dell’avversaria, che di colpo si riaccende e infila una sequenza di 4 giochi consecutivi. Per fortuna però nell’11esimo gioco la danese concede un’altra palla break e Jasmine la fa sua, riuscendo poi a chiudere il set e prolungare la partita al terzo, dove però c’è da soffrire e non poco (tre palle break annullate in avvio dalla toscana).

Sono due errori gratuiti nel nono gioco a consegnare lo scatto decisivo a Paolini, che adesso sfiderà la polacca Magda Linette, sperando di dover sudare meno per volgere a proprio favore la contesa.