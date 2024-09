Sinner e Berrettini meglio della Nazionale di Spalletti: Binaghi punge sui dati tv

Il presidente della Federazione rigira il coltello nella piaga: le stelle del tennis attirano quanto gli Azzurri del calcio. I numeri parlano chiaro, non solo in tv.

Meglio Sinner, Berrettini o la Nazionale di Spalletti? A giudicare dagli ultimi dati d’ascolto, la partita è aperta. I numeri plebiscitari di qualche anno fa, con l’intero paese paralizzato ad assistere alle partite degli Azzurri, non ci sono più. Adesso ci si ferma di meno per le partite dell’Italia del calcio e molto di più per quelle dei campioni del tennis. Jannik Sinner, soprattutto. Ma anche Matteo Berrettini. E a gongolare, ovviamente, è soprattutto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.

Binaghi e gli ultimi grandi successi del tennis italiano

Da Olbia, in occasione della presentazione dell’ATP Challenger 125 organizzato nella cittadina sarda, il boss del tennis italiano ha snocciolato uno per uno i grandi successi ottenuti dal movimento. E ha lanciato qualche sassolino nello stagno. “Con Sinner abbiamo vinto Cincinnati, che è un Masters 1000 proprio come Roma, Sonego ha vinto un altro torneo a Winston-Salem, ancora Sinner ha aggiunto la ciliegina sulla torta: gli US Open. Ci siamo qualificati alla finale Coppa Davis. Crescono i praticanti, ma cresce anche l’appeal del nostro sport”.

I match di Sinner, Berrettini e il confronto col calcio

E per sottolineare la crescita del movimento, Binaghi ha fatto un paragone con la Nazionale di calcio (e fortuna che non l’ha fatto coi dati in picchiata del campionato di Serie A, avrebbe vinto troppo facile): “Crescono spettatori e telespettatori: le partite di Sinner e Berrettini hanno ormai audience paragonabili a quelle della Nazionale, a volte anche superiore. E tutti i grandi tornei che organizziamo, dalle ATP Finals di Torino agli Internazionali d’Italia, fanno registrare il sold out”.

Olbia Challenger: “In Sardegna passati grandi campioni”

Grande successo per i grandi tornei, ma il core business del tennis è rappresentato dai Challenger e dai tornei minori: “Come Federazione da anni abbiamo creduto in questo tipo di competizioni, investendoci e sostenendole perché promuovono il tennis. Il nostro è lo sport più salutare, che allunga di più la vita ma che crea anche grandi occasioni per i nostri giocatori, li fa crescere prima. Da questi tornei in Sardegna sono passati tutti: Sinner ha vinto a Santa Margherita di Pula, Berrettini ha giocato a Cagliari, senza dimenticare Musetti“.