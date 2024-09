Sinner e Alcaraz, l'incontro in palestra a Pechino dopo le polemiche sul calendario: sorrisi e pace fatta

Un video dalla Cina racconta del clima sereno tra i due nuovi fuoriclasse del tennis mondiale: qualche giorno fa il botta e risposta sui troppi impegni aveva infiammato gli animi.

Le schermaglie a distanza dei giorni scorsi sul calendario sono state il primo, piccolo segnale di frizione tra i due giovani fuoriclasse del tennis. I dominatori annunciati del presente e del futuro del circus: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A lamentarsi per primo era stato lo spagnolo, corrucciato con l’ATP per i troppi impegni e per il ritmo serrato dei tornei. Il rosso di San Candido gli aveva risposto per le rime, sottolineando come nessuno sia obbligato a partecipare a tutti i tornei: c’è – ancora, per lo meno – possibilità di scelta.

Sinner-Alcaraz, botta e risposta sul calendario

La polemica, più che tra i diretti interessati, ha assunto toni forti soprattutto tra i rispettivi tifosi. Alcaraz, dopo la precisazione di Sinner, aveva aggiunto che alludeva soprattutto agli impegni extra legati alle esibizioni e che comunque “molti giocatori sono d’accordo con me. Sono convinto che dobbiamo fare qualcosa a riguardo”. Insomma, non proprio un duello all’arma bianca, ma comunque una diversità di vedute inedita tra i due, che sin qui avevano sempre viaggiato d’amore e d’accordo, sia pure nell’ambito di una legittima rivalità.

Carlos e Jannik, l’incontro in palestra a Pechino

Ebbene, a Pechino Sinner e Alcaraz sono venuti a contatto per la prima volta dopo la piccola “bufera” dei giorni scorsi. Si sono infatti incrociati per caso in palestra durante le sessioni d’allenamento nel ventre del centro sportivo che ospita l’ATP 500 nella capitale cinese. Entrambi stanno disputando il torneo e hanno finito col condividere gli stessi ambienti, all’interno dell’Olympic Green Tennis Centre. Cos’hanno fatto quando si sono visti? Guardate il filmato.

Pace fatta tra Sinner e Alcaraz: e il web esulta

Clima disteso, larghi sorrisi, scherzi e battute: ecco come i due rivali si sono salutati dopo le schermaglie a distanza. Pace fatta, dunque, ammesso che entrambi siano mai scesi in guerra l’uno contro l’altro. Clima più sereno anche sui social, dove si sono calmati pure i bollenti spiriti dei tifosi più accesi, dell’italiano e dello spagnolo. Anzi, a spopolare adesso è un hashtag che unisce i due cognomi: Sincaraz. I due, forse, si sono dati appuntamento per un nuovo incontro, sempre all’Olympic Green Tennis Centre di Pechino: stavolta per la finale, in programma il 2 ottobre.