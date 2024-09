US Open, Paolini crolla con Muchova sotto lo sguardo di Wintour: ora il best ranking italiano è a rischio

Paolini si arrende in due set a Muchova negli ottavi di finale dello US Open sotto lo sguardo di Anna Wintour e rischia di compromettere la possibilità di eguagliare il best ranking italiano nel singolare femminile

La stagione slam di Jasmine Paolini si conclude con la sconfitta (6-3 6-3) negli ottavi di finale dello US Open contro la ceca Karolina Muchova sotto lo sguardo dell’appassionata Anna Wintour. Una sconfitta che rischia anche di compromettere la possibilità per Jas di eguagliare il best ranking italiano nel singolare femminile registrato da Francesca Schiavone nel 2011.

Paolini cede in due set a Muchova

Termina agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini allo US Open, eliminata in due set (6-3 6-3) da Karolina Muchova. A partire meglio è l’azzurra, che – dopo due tentativi falliti – strappa la battuta all’avversaria nel terzo game. La ceca però sale di livello e inizia a controllare sempre più gli scambi, fino al contro-break nel sesto game, che sembra tagliare le gambe a Jas, la quale perde i tre successivi giochi e di conseguenza il parziale.

Nel secondo set il match torna a essere equilibrato, con Paolini che reagisce, senza però procurarsi mai vere e proprie chance di break. L’equilibrio resiste fino al 3-3, che come nel primo set rappresenta il punto di svolta del parziale, con Muchova che conquista i tre giochi successivi strappando in due occasioni la battuta a Jasmine e chiudendo quindi l’incontro con un doppio 6-3. Ai quarti di finale la ceca affronterà la vincente della sfida tra Caroline Wozniacki e la testa di serie n°22 Beatriz Haddad Maia.

Wintour a vedere Paolini dopo l’incontro di pochi giorni fa

In tribuna a seguire la partita tra Paolini e Muchova era presente anche Anna Wintour, direttrice di Vogue America e autorità assoluta nel mondo della moda. La giornalista e Jasmine si erano incontrate a New York nei giorni scorsi, con la tennista azzurra che aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto dell’incontro accompagna dalla simpatica didascalia: “Ho conosciuto Anna Wintour oggi, non mi sono mai sentita vestita in modo più inadeguato”.

Jas, il best ranking italiano ora è a rischio

Vincendo oggi contro Muchova, Paolini sarebbe stata praticamente certa di eguagliare il best ranking per una tennista italiana nel singolare femminile, ovvero la posizione n°4 raggiunta da Francesca Schiavone il 31 gennaio 2011, aumentando anche le chance di salire sul podio. Virtualmente Jasmine occupa già la quarta posizione grazie alla precoce uscita della campionessa in carica Coco Gauff, ma rischia ancora di essere superata da Jessica Pegula e Qinwen Zheng.

Perché ciò avvenga però Pegula dovrebbe superare i quarti di finale, il che significherebbe con ogni probabilità battere la n°1 al mondo Iga Swiatek; Zheng, invece, potrebbe sorpassare Paolini solamente in caso di successo allo US Open. Insomma, due eventualità non impossibili, ma certamente difficili, motivo per cui Jasmine può comunque sperare di potersi consolare col nuovo best ranking.