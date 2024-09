Sara Errani "litiga" con il suo coach Pablo Lozano sul campo di padel: "E abbiamo pure vinto"

Scena condivisa sui social dall'allenatore che ha voluto mostrare questa scena spassosa con i suoi followers: il video è diventato subito virale

Chissà se quando ha deciso di pubblicare questo video, Pablo Lozano, coach di Sara Errani nonché suo amica di lunga data, aveva compreso la portata di questo botta e risposta. Il contenuto è virale, nel senso che oltre a essere commentare tra gli addetti ai lavori e ai big del tennis tra i quali Flavia Pennetta, è stato visto e condiviso a tal punto da potersi definire virale sui social.

Errani-Lozano, la discussione sul campo di padel

Impegnati sul campo di padel, i due discutono sulla strategia da adottare in partita, gesticolando e contraddicendosi a vicenda con toni alquanto acesi, animati ma mai sopra alle righe. Un diverbio innocente, quello tra Sara Errani (fresca vincitrice agli Us Open del doppio misto in coppia con Andrea Vavassori) e il suo allenatore, che lo stesso Lozano ha condiviso sul proprio account.

La discussione con epilogo social

La discussione sulla strategia, come dimostra questo caso, può rivelarsi molto accesa.

“E abbiamo pure vinto, pensa te se avessimo perso”, commenta Lozano tra le emoji che fanno da corollario.

Un modo alquanto ironico per trasmettere il tono e il contesto in cui è avvenuto questo siparietto – perché così è – prima della conclusione.

Chi è Sara Errani e l’approccio al padel

Sara Errani, che gioca ancora sia il doppio femminile con Jasmine Paolini sia il misto con Vavassori, ha intrapreso una nuova avventura sportiva con la racchetta da padel. Nella squadra che prende parte al campionato nazionale di Serie A, infatti, c’è anche Sara, una delle tenniste più vincenti nella storia del tennis italiano.

Classe 1987, Errani è ancora in attività sul circuito anches e, come altre colleghe, si è avvicinata al padel. Oltre ai recenti successi in doppio con Paolini con la quale ha raggiunto la finale del Roland Garros e vinto l’oro olimpico a Parigi 2024, da singolarista, ha raggiunto la finale del Grande Slam a Parigi e le semifinali allo US Open nel 2012, raggiungendo come best ranking la quinta posizione nella classifica WTA.