Roland Garros diretta live, Errani e Paolini contro Gauff e Siniakova finale doppio femminile: azzurre a caccia di un sogno

Quattro “squadre” in semifinale per l’Italia al Roland Garros ma per il momento nessuna vittoria. Jannik Sinner si è fermato in semifinale contro Carlos Alcaraz, Paolini è stata sconfitta in finale da Swiatek e il doppio composto da Vavassori e Bolelli si è arreso all’atto conclusivo contro la bestia nera composta da Arevalo e Pavic.