Roland Garros, niente da fare per Paolini: Swiatek è una macchina, 6-2 6-1. Per Jasmine ora c'è il doppio

Al primo turno Jasmine ha piegato in due set l’australiana Gavrilova, al secondo ha avuto ragione sempre in due set della statunitense Baptiste, mentre al terzo ha superato in tre frazioni la canadese Andreescu. Sempre in tre set la vittoria agli ottavi sulla russa Avanesjan, ai quarti il successo in tre set sulla kazaka Rybakina e in semifinale il trionfo sulla russa Andreeva, piegata 6-3 6-1.