US Open, Errani e Vavassori nella storia, New York zittita e Sarita nella leggenda. Sinner-Draper, retroscena sull’orario

L’Italia del tennis mette a segno l’ennesimo record di un 2024 da sogno con Errani e Vavassori che conquistano la prima vittoria in uno slam di una coppia di doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori entrano nella storia conquistando la vittoria nel doppio misto agli US Open. E’ la prima volta che una coppia di misto tutta italiana conquista la vittoria in un torneo dello slam. Niente da fare per la coppia statunitense formata da Donald Young e Taylor Townsend. Il pubblico dell’Artur Ashe, non numerosissimo a dire il vero, ha fatto un gran tifo per i due americani e alla fine è stato costretto al silenzio.

Townsend non basta, vincono gli azzurri

Il primo set è all’insegna dell’equilibrio, è la coppia americana a dare le migliori sensazioni a inizio match con Townsend che si dimostra l’anello forte del duo a stelle e strisce. Gli azzurri sono costretti quasi subito a difendere una palla break ma poi sono loro a strappare il servizio all’avversario sul punteggio di 6-5. E’ il momento di chiudere i conti ma gli americani riescono a pareggiare i conti e a mandare il match al tiebreak dove però Vavassori ed Errani sono dominanti e conquistano il primo parziale.

Il secondo set comincia sulla stessa falsariga con gli azzurri che devono subito difendere una palla break sul servizio di Sara Errani e poi riescono a strappare la battuta a Townsend. Sembra il momento decisivo ma è proprio la statunitense a suonare la carica e a guidare la coppia Usa prima al controbreak e poi a gestire un difficile turno al servizio. Tutto sembra dire tiebreak ma nel momento decisivo gli azzurri riescono a strappare il servizio e a conquistare il titolo.

Sara Errani entra nella leggenda

Il 2024 del tennis italiano è stato da sogno, merito soprattutto di Jannik Sinner capace di tornare a vincere uno slam per i colori italiani dopo quasi 40 anni di attesa e capace di salire al numero 1 della classifica di singolare. Ma è stato l’anno che ha consacrato la leggenda di Sara Errani, la 37enne di Bologna ha vinto tutto in doppio, le mancava solo l’oro olimpico per completare il Golden Slam nel doppio e a Parigi insieme a Jasmine Paolini è arrivato anche quello. Ma Sarita è una lottatrice e una sportiva vera, non si tira mai indietro e dopo l’esperienza Wimbledon e quella a cinque cerchi, ha deciso di continuare anche a New York a giocare il doppio misto con Vavassori. E dopo le prove generali, Sara conquista l’ennesimo titolo di una carriera che è davvero da leggenda.

Il momento speciale di Sara e Andrea

Il momento delle premiazioni è dedicato per la gran parte a Donald Young che con il doppio di stasera chiudeva la sua carriera nel mondo del tennis per dedicarsi esclusivamente al pickleball. Ma anche per i due azzurri è un momento da ricordare: “E’ un momento speciale per me e condividerlo con Andrea è bellissimo. Conosciamo Donald da tantissimo tempo e voglio fargli le congratulazioni per la tua carriera. Per me è stato davvero un anno incredibile”. Grande soddisfazione anche per The Wave: “E’ un sogno che diventa realtà per me, esserci riuscito con Sara che è una donna e una giocatrice straordinaria è ancora più bello. Voglio ringraziare il mio team, finalmente abbiamo vinto uno Slam”.

Sinner-Draper: il retroscena sull’orario della semifinale

Dopo la vittoria del doppio misto azzurro, per i tifosi italiani è il momento di tornare a concentrarsi sul torneo di tabellone singolare con le semifinali in programma domani. Dopo due impegni “notturni”, Jannik Sinner torna a giocare in un orario decisamente più “umano” almeno per il fuso orario italiano. L’altoatesino scenderà in campo alle 21 (orario italiano) contro Jack Draper, mentre la gara successiva sarà quella tra Fritz e Tiafoe. In realtà il match tra l’italiano e il britannico sarebbe dovuto essere il secondo ma il derby statunitense rappresenta un appuntamento troppo ghiotto per la tv americana e dunque finisce in programmazione quando per Espn ci sarà la possibilità di un’audience ancora più vasta.