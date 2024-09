Sara Errani: "Quante cattiverie su di me, mi insultano ancora. Solidarietà a Sinner"

L'azzurra, che stasera giocherà la finale di doppio misto agli Us Open con Vavassori, si confessa a La Repubblica e rivela il suo cambiamento

Stasera potrà mettere un’altra gemma nella sua carriera e coronare un anno magico: Sara Errani, dopo l’oro olimpico in doppio con Jasmine Paolini, si gioca la finale di doppio misto agli Us Open assieme a Vavassori e già solo per esserci arrivata è entrata nella storia. L’azzurra, all’11esima finale Slam in carriera, si confessa a La Repubblica e racconta la sua stagione fatata.

Solidarietà a Sinner

Impossibile non parlare di Sinner e del suo caso del Clostebol. “Non ho dubbi su di lui, sono felice che per Jannik tutto il processo abbia funzionato nel migliore dei modi”. Poi si passa a lei, Sara, che sta attraversando un momento pazzesco: “Lo vivo in maniera meravigliosa. Una stagione incredibile: giocare con Jasmine Paolini, i miglioramenti…. abbiamo trovato i nostri meccanismi. Sentivo che potevo dare ancora qualcosa al tennis, e che il tennis mi poteva dare qualcosa, per questo ho continuato a giocare, a prescindere dai risultati: per la passione e il divertimento quando scendo in campo. Sennò non sarei andata a giocare i torneini da 25 mila o sotto i 50 mila dollari di montepremi”.

Viene accusata di avere un tennis antico: “Ognuno ha le sue caratteristiche, il tennis di questi tempi ormai è sempre più uno sport di potenza e tutti tirano più forte che possono, purtroppo. La gente non va mai a rete, non ha il tempo di scendere, i punti sono sempre velocissimi. Ma io ho il mio modo. So di non poter usare l’arma della potenza, quindi devo compensare con altro. Io il tennis lo vivo, lo gioco con intelligenza tattica, come se fosse una partita a scacchi, non come tirare pallate. Questo è il mio modo di vedere il nostro sport. Che va in un’altra direzione. Chissà se un giorno tornerà a essere come era prima. Magari”.

La Errani non bada più alle offese

Finalmente si è tolta qualche sassolino: “Rivincite? Non lo penso. La cosa bella è che mi sto godendo tutto per me stessa. Questo è quello che più mi rende felice: non mi importa più. Ho sofferto tanto per tante cose, e le ho accusate. Ma ora la cattiveria nei miei confronti mi scivola addosso, sono cresciuta sotto quell’aspetto, ho imparato da quello che ho vissuto, sono felice di vivere e godermi le gioie per me stessa, senza rabbia repressa. Ricevo ancora tanti messaggi sgradevoli, ma non mi toccano. Non capisco quelli che si arrabbiano, che contestano. Mi insultano, per dire, anche perché ho fatto un servizio battendo da sotto. Ma io stavo solo cercavo di trovare un mio modo, superare le difficoltà per sconfiggere i miei fantasmi. Ripeto, in qualche modo ci sono riuscita e non mi importa più niente di quello che pensa la gente. Sono felice di non pensarci più”.

Le domande della Paolini

Poi, in attesa della finale di stasera, conclude: “Spero di trasmettere la mia passione. Ecco, questo. E spero di dar prova di intelligenza tennistica, mi auguro che la gente possa apprezzarla. Mi auguro vivamente che in qualche modo il tennis, un po’ alla volta, ritorni alla sapienza tattica rispetto alla potenza…riuscire a vincere le partite non solo puntando tutto su se stessi, ma anche guardando l’avversario, studiando come potere venir fuori da certe situazioni. Una vera allenatrice in campo? Se posso aiutare anche solo per l’uno per cento ne sono felicissima. Jasmine mi fa mille domande, a me piace condividere. Mi piace parlare di tennis: quindi qualsiasi occasione sia, chiunque venisse da me a chiedermi un’opinione su qualcosa, gliela darei molto volentieri. Questo è quello che sento”.