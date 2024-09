Errani e Vavassori in finale: il doppio misto nella storia, l’urlo di Sara e Andrea occhi negli occhi

Errani e Vavassori volano in finale agli Us Open ed è la prima volta che una coppia tutta azzurra si gioca la vittoria di uno Slam

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Italia del tennis continua a scrivere la storia. Questa volta tocca a Sara Errani, già medaglia d’oro ai Giochi di Parigi con Jasmine Paolini, e Andrea Vavassori: per la prima volta, infatti, una coppia tutta italiana approda in finale in un torneo dello Slam.

Us Open: Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

Errani ci ha preso gusto. Dopo lo storico oro alle Olimpiadi in coppia con Paolini, la 37enne emiliana ci riprova sul cemento di Flushing Meadows nel doppio misto con Vavassori. I due tennisti azzurri hanno infatti battuto in semifinale gli americani Tyra Caterina Grant, sedicenne tra l’altro nata proprio in Italia, e Aleksander Kovacevic in due set (6-3, 7-5), staccando così il pass per l’ultimo atto degli Us Open. L’impresa – l’ennesima di questi tempi – è compiuta: mai prima d’ora una coppia tutta italiana era riuscita a giocarsi la vittoria di uno Slam. Ora serve la ciliegina sulla torta: il successo nella finalissima contro la coppa statunitense formata da Taylor Townsend e Donald Young.

Errani-Vavassori, l’urlo liberatorio e un 2024 super

Proprio così: per entrambi è stata fin qui una stagione memorabile. Partiamo da Sara Errani, formidabile ai Giochi insieme con Jasmine Paolini. Un capolavoro senza precedenti, quello delle scatenate azzurre alla rassegna a cinque cerchi con il trionfo in finale ai danni delle russe Andreeva e Shnaider, superate 2-6, 6-1, 10-7. Non solo: in precedenza – sempre in coppia con Paolini – Sara si era aggiudicata anche gli Internazionali d’Italia. Per quanto riguarda Vavassori, ha raggiunto due finali dello Slam con Simone Bolelli: è mancato solo l’ultimo step, ma agli Australian Open e al Ronald Garros hanno fatto sognare. Al termine dell’incontro vinto contro Grand e Kovacevic i due si sono lasciati ad andare a un urlo liberatorio che è già la fotografia della loro splendida cavalcata.

Errani e Vavassori hanno scritto la storia: i precedenti

Lo abbiamo detto: è la prima volta che una coppia tutta italiana raggiunge la finale di uno Slam. In passato ci sono stati tre precedenti, ma soltanto uno dei due tennisti era italiano mentre il partner era di un’altra nazionalità. La prima finale nel 1925 a Wimbledon con Uberto De Morpurgo, quindi è toccato a Nicola Pietrangeli nel 1958 al Roland Garros, infine a Raffaella Reggi nel 1986 agli Us Open. Ora tocca a Errani e Vavassori, specialisti del doppio mossi dalla voglia matta di regalare un’altra giornata memorabile al movimento tennistico italiano.