Sinner-Medvedev oggi quarti di finale Us Open 2024: orario, dove vederlo in tv e streaming, i precedenti

Tutto quel che c'è da sapere sulla sfida più attesa della giornata di oggi per i tifosi italiani e non solo: match in notturna per chi segue il numero 1

Una finale anticipata, è quella che attende Jannik Sinner agli Us Open. Ai quarti se la vedrà contro Daniil Medvedev proponendoci un match che è già un grande classico del tennis contemporaneo. Salutati Nole Djokovic e Carlos Alcaraz, il numero 1 del ranking è chiamato a confermarsi il più in forma del circuito a Flushing Meadows.

Agli Us Open, Sinner scenderà in campo davanti al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium nel secondo incontro della sessione serale che si apre alle 19 locali, attorno all’1 di notte in Italia.

Sinner contro Medvedev, quarti di finale agli Us Open

Quando è prevista la partita? Dicevamo che l’incontro secondo quanto diffuso dal programma è il secondo della sessione serale. Quindi Sinner-Medveded si giocherà attorno alle 3 del mattino, ma potrebbe slittare a causa del match precedente.

Appuntamento in notturna o di prima mattina per i tifosi e gli appassionati italiani che dovranno sintonizzarsi attorno alle 3 del mattino (appuntamento da veri appassionati di tennis e di Jannik): diretta TV in chiaro su Supertennis e Sky che sta seguendo live il torneo del Grande Slam.

Chi non vorrà o potrà seguire in live l’evento più atteso, dopo l’uscita di scena di Djokovic e Alcaraz, potrà guardare il match che si disputerà giovedì mattina 5 settembre a partire dalle 3 circa anche in streaming sul sito di Supertennis e Now, inoltre chi avesse scaricato le app Supertennix e SkyGo potrà accedere a godersi la sfida.

L’orario del match

L’orario come dicevamo è suscettibile di variazioni, perché su quel campo è programmato il primo match serale attorno alle 19 locali, l’una italiana, e ciò potrebbe far slittare in avanti Sinner-Medvedev.

Jannik arriva all’appuntamento dopo la vittoria in 3 set contro lo statunitense Tommy Paul, che nei primi 2 parziali si è arreso solo al tie-break. Medvedev, invece, ha lasciato appena 4 game al portoghese Nuno Borges in un match senza storia promettendo spettacolo negli States.

Ricapitolando, dunque, l’incontro più atteso per i sostenitori italiani di Sinner e non solo è previsto attorno alle 2:30 del mattino, nella notte tra settembre, e andrà in onda live e in streaming:

Quarti Us Open: Sinner-Medvedev

Data: 4-5 settembre

Orario: 3:00 circa

Diretta tv: Supertennis e Sky

Streaming: Now, SkyGO e Supertennisx

I precedenti tra Sinner e Paul

Sinner e Medvedev si incontrano per la 13esima volta in carriera. Il russo conduce 7-5 negli scontri diretti e si è aggiudicato l’ultima sfida, i quarti di finale di Wimbledon 2024 risolti al quinto set. Prima della sconfitta sull’erba londinese, Sinner però aveva ottenuto 5 vittorie di fila tra il 2023 e il 2024, aggiudicandosi 3 finali compresa quella degli Australian Open 2024, che gli ha regalato il primo titolo nel Grande Slam e 2 semifinali.

Dal 2020 all’inizio del 2023, invece, solo successi di Medvedev: 6, con 5 exploit indoor e una sola vittoria sul cemento di Miami. Una partita molto meno prevedibile e scontata, quindi anche a guardare i numeri.