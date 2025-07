Quattro vittime e diversi feriti: è il drammatico bilancio di una sparatoria avvenuta a Park Avenue, tra i locali che ospitano anche gli uffici della Lega di football americano

Almeno 5 vittime incluso l’omicida ma il bilancio definitivo è in aggiornamento. Manhattan, Midtown, civico 345 di Park Avenue: in Italia da poco passata la mezzanotte, nel tardo pomeriggio newyorkese si consuma l’ennesima strage americana. L’omicida, identificato come Shane Tamura, 27enne del Nevada residente a Las Vegas, è salito al 33esimo piano di un palazzo che ne ha 44, quartier generale di Blackstone – una delle società di investimenti più illustri e quotate al mondo – e della NFL, la principale lega di football americano.

Giubbotto antiproiettile e fucile d’assalto

Le ricostruzioni delle primissime ore riferiscono dell’azione dell’uomo, che indossava un giubbotto antiproiettile: ha agito indisturbato nell’edificio alto quasi 200 metri, ubicato tra la 51esima e la 52esima strada, con un fucile semiautomatico d’assalto AR-15. Ancora ignoti cause e movente del gesto, tra le vittime accertate un poliziotto addetto alla sicurezza originario del Bangladesh. Altri due uomini e una donna sono poi stati colpiti mortalmente prima del decesso dello stesso Tamura (quella del suicidio è al momento l’ipotesi più accreditata).

Chi è Shane Tamura: la carriera nel football

Ex giocatore di football, un running back di discreto talento: ha completato il liceo nell’area di Los Angeles, dove è stato un giocatore di football a livello agonistico. Ha frequentato la Golden Valley High School, a nord della San Fernando Valley, nella contea di Los Angeles correndo da junior per 774 yard su 139 azioni e 11 touchdown. Ha poi disputato una parte della carriera scolastica presso la Granada Hills Charter, indossava la maglia numero 2 dei Granada Hills e i registri rendicontano ancora i numeri del 2015: 616 yard guadagnate su 126 azioni per una media di 4,9 yard per azione e 5 touchdown. Sui social qualche utente riporta di sei premi individuali ottenuti da Tamura ai tempi della scuola.

Le indagini degli inquirenti cercheranno di approfondire gli eventuali strascichi riconducibili a una carriera sportiva mai decollata, fino a comprendere se il mancato approdo nel professionismo americano – nei trascorsi di Tamura ci sarebbe un periodo di attività nel football professionistico canadese – possa essere uno dei motivi alla base del gesto o causa di un crollo psicologico. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella che potrebbe aver preso di mira gli uffici della National Football League.

Il video su youtube diventato virale sui social

Un vecchio video ancora visibile su youtube è diventato subito virale sui social. Mostrerebbe un giovane Tamura vestire i colori di Granada Hills. Ha giocato come running back (RB) e defensive back (DB) per la Granada Hills Charter High School in California durante la stagione 2015.

Nel video, l’intervistatore chiede al ragazzo: “Grande vittoria per 35-31 contro Kennedy stasera. La battaglia per Granada Hills. Shane, parla di voi ragazzi che avete ottenuto quella vittoria stasera. Come avete fatto?”

La risposta del giovane: “Dovevamo assolutamente mantenere la disciplina. Eravamo sotto 10-0 e il nostro allenatore continuava a dire di non abbassare la testa. Non abbassate la testa. Abbiate disciplina e siate uniti come squadra”.