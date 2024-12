Endrick, sparatoria in un bar in Brasile: grave lutto per la stella del Real Madrid

Un parente dell’attaccante brasiliano dei Blancos morto dopo essere stato ferito alla testa da diversi colpi di arma da fuoco il giorno di Natale

Natale di sangue per la famiglia di Endrick, il baby-fenomeno del Real Madrid: un parente dell’attaccante è rimasto vittima di una sparatoria a Brasilia lo scorso 25 dicembre.

Real Madrid, parente di Endrick ucciso in Brasile

Tragedia a Natale per Endrick, il 18enne brasiliano approdato la scorsa estate al Real Madrid, nonché tra i più giovani talenti della nazionale verdeoro. La famiglia dell’attaccante è stata infatti colpita da un grave lutto: Mauricio Gonçalves, cognato della sorella maggiore del giocatore dei blancos Lavinia Sudre, è rimasto vittima di una sparatoria avvenuta in un sobborgo di Brasilia proprio il 25 dicembre.

Brasilia, l’agguato al parente di Endrick

L’episodio è avvenuto in un bar di Samambaia Norte, area appartenente al Distretto Federale di Brasilia. Secondo quanto ricostruito dalla stampa brasiliana, l’assassino si sarebbe avvicinato furtivamente al locale e una volta entrato ha iniziato a sparare. Non è ancora chiaro se Gonçalves fosse il suo obiettivo, fatto sta che all’uomo non è servito darsi alla fuga: il parente di Endrick è stato colpito alla testa da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Endrick, no comment sull’omicidio del parente

Le forze di polizia brasiliane sono ora alla ricerca dell’assassino: l’area in cui è avvenuto l’omicidio è stata isolata e anche gli esperti della scientifica sono stati immediatamente convocati. Da Endrick, intanto, totale silenzio: l’attaccante del Real Madrid non ha commentato l’episodio sui suoi profili social. Nessun commento al momento neanche dagli account della Casa Blanca.

“Rendiamo addio a una persona la cui vita è stata stroncata in modo così crudele. Oggi volevo pubblicare solo cose positive e felici, ma purtroppo non sarà così”, ha invece scritto sui social Lavinia Sudre.