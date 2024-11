Calciomercato: Juve, idea Silva del Benfica per la difesa. Il Milan vuole Ricci, la Roma su Endrick

I bianconeri pensano al centrale portoghese, i rossoneri vogliono opzionare il centrocampista del Torino per il 2025. I giallorossi puntano al prestito del giovane attaccante del Real Madrid

La finestra di calciomercato invernale si avvicina sempre di più, e inevitabilmente molte squadre la aspettano con ansia per risolvere problematiche dovute a infortuni, scarso rendimento o semplicemente a scelte incomplete.

Juventus, spunta Antonio Silva

Non sono stati certo gli infortuni a mancare, in particolare alla Juventus: i problemi di lunga durata a occorsi prima a Bremer e poi a Cabal costringono i club bianconero ad accelerare sul mercato in entrata per quanto riguarda la difesa. Il nome nuovo delle ultime ore, come riportato da Sky Sport, è quello di Antonio Silva del Benfica. Il classe 2003, che vanta già 17 presenze con la Nazionale portoghese, nelle ultime tre partite è rimasto in panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Silva-Juve con la regia di Mendes

L’operazione a gennaio potrebbe realizzarsi con un prestito oneroso e il successivo riscatto al termine della stagione: il procuratore del giocatore è i plenipotenziario Jorge Mendes, che ha ottimi rapporti con Giuntoli. La Juventus proverà a portarlo già a gennaio a Torino con un’operazione in prestito oneroso che poi sarebbe completata con il riscatto a fine stagione. Un affare simile a quello che ha portato a Torino Conceicao, altro portoghese come Antonio Silva e accomunato dallo stesso procuratore Mendes.

Roma, Endrick in attacco

Movimenti in cantiere anche per la Roma, che cerca un vice Dovbyk da immettere in rosa al posto del deludente Shomorudov. Il nome individuato è quello del giovane Endrick, che il Real Madrid ha prelevato quest’estate dal Palmeiras. Il giovanissimo classe 2006 ha iniziato la sua avventura nei Blancos da qualche mese, ma ha trovato pochissimo spazio a causa della grande concorrenza in attacco e potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport.es, sono tante le squadre interessate al centravanti brasiliano per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Ancelotti “benedice” il prestito di Endrick

Tra queste ci sarebbe proprio la Roma, oltre a Real Valladolid e Suothampton. Su Endrick, Carlo Ancelotti si è recentemente espresso così: “È pronto per giocare, sta facendo molto bene, dimostrando tanta qualità in allenamento. Dico lo stesso di Güler, sono giovani che stanno spingendo e l’idea collettiva è di portare avanti questo processo il più rapidamente possibile. L’obiettivo è questo, non farli giocare per forza”. Endrick Felipe Moreira de Sousa fu acquistato dal club campione d’Europa già nel dicembre 2022, un anno e mezzo prima del suo reale arrivo nel Vecchio Continente.

Milan: Ricci per il centrocampo

Infine il Milan, che cerca un rinforzo a centrocampo. Il nome individuato è quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale italiana, classe 2001. Difficile che arrivi già a gennaio 2025, rappresenta un punto fermo del Torino di Vanoli in questa stagione: ma è una priorità per la prossima sessione estiva di mercato, quindi il Milan proverà ad anticipare la folta concorrenza. Ricci ha totalizzato 105 partite in Serie A. Dopo gli esordi in Serie B con l’Empoli, dove ha conquistato la promozione in A nel 2021, a gennaio 2022 si è trasferito al Torino.