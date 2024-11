Juventus, è l’ora di Yildiz: Motta lo vuole vice-Vlahovic, per Marchisio è meglio di Leao

Il talento turco sotto i riflettori: contro il Milan potrebbe debuttare da “falso nueve” al posto del centravanti serbo. E arriva anche l’elogio dell’ex centrocampista bianconero

Kenan Yildiz sembra pronto a salire un altro gradino nel suo percorso di crescita all’interno della Juventus: a causa dei problemi fisici di Dusan Vlahovic il talento turco potrebbe debuttare da falso nueve a San Siro contro il Milan. Intanto il trequartista incassa l’elogio di Claudio Marchisio: per l’ex bianconero è più forte di Rafa Leao.

Juventus, Motta può rimpiazzare Vlahovic con Yildiz

Le condizioni di Dusan Vlahovic preoccupano la Juventus, che potrebbe presentarsi alla gara di sabato in casa del Milan senza un centravanti di ruolo: il serbo, unico vero 9 a disposizione di Thiago Motta, è uscito zoppicando dal campo nella partita tra la sua nazionale e la Danimarca a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Il suo recupero per sabato è in forte dubbio e Motta è chiamato a trovare una soluzione alternativa: la novità potrebbe essere Kenan Yildiz nel ruolo di “falso nueve”.

Juventus, ballottaggio Yildiz-Weah per sostituire Vlahovic

Per Thiago Motta il ballottaggio per sostituire Vlahovic vede protagonisti Yildiz e Timothy Weah, giocatore che ha iniziato la sua carriera da punta per poi arretrare fino al ruolo di esterno di fascia. Lo statunitense mette a disposizione di Motta dinamismo e attacco alla profondità, oltre a vivere un buon momento sul piano realizzativo (3 gol nelle ultime 4 apparizioni in serie A, in rete anche ieri con gli Usa contro la Giamaica).

Juventus, ipotesi Yildiz falso nueve contro il Milan

Tecnicamente, però, Yildiz ha una caratura superiore: controllo di palla, capacità di duettare con i compagni e di inventare anche in spazi stretti sono qualità che non mancano al talento turco, che dunque potrebbe essere preferito per agire da falso nove.

Certo Yildiz manca di fisicità, ma chissà che la presenza di una punta dalle caratteristiche più associative rispetto a Vlahovic non finisca addirittura per aiutare lo sviluppo del gioco di Motta: in fondo la squadra del tecnico italo-brasiliano che ha toccato le vette più alte sul piano del gioco è stato il Bologna, formazione che in attacco schierava un centravanti abile nel palleggio come Joshua Zirkzee.

Juventus, per Marchisio Yildiz più forte di Leao

Inoltre la fiducia del mondo Juventus attorno a Yildiz è in grande crescita. A dimostrarlo sono arrivate anche le parole del grande ex bianconero Claudio Marchisio, che a margine della presentazione della Kings League ha elogiato il trequartista turco, ammettendo di preferirlo a un prossimo rivale della Juventus, ritenuto uno dei top player della serie A.

“Tra Yildiz e Leao dico Yildiz”, ha spiegato Marchisio con una dichiarazione che ha ovviamente fatto discutere i social e indispettito i tifosi del Milan. Soltanto sabato scopriremo però se Yildiz affronterà il duello col portoghese giocando nella sua stessa posizione sull’out sinistro o in quella inedita di centravanti.