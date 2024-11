Juventus, Skriniar la priorità per gennaio: la nuova strategia prevede il sacrificio di Fagioli

Gli infortuni di Bremer e Cabal obbligano i bianconeri a ingaggiare un difensore nel mercato invernale: per arrivare all’ex Inter Giuntoli è pronto anche a cedere il centrocampista

Milan Skriniar è in cima alla lista dei desideri della Juventus per il mercato di gennaio: arrivare al difensore slovacco del Psg è complicato, ma i bianconeri potrebbero tentare una nuova strada per convincere il club francese inserendo nella trattativa Nicolò Fagioli, centrocampista che piace molto a Luis Enrique.

Juventus, Skriniar la priorità per la difesa a gennaio

Gli infortuni di Bremer e Cabal obbligano la Juventus a intervenire sul mercato di gennaio per prendere almeno un centrale difensivo che sia affidabile e in grado di guidare il pacchetto arretrato di Thiago Motta. Il nome che viene accostato da tempo ai bianconeri è quello di Milan Skriniar, ai margini del progetto del Psg, ma al tempo stesso difficile da prendere a causa delle pretese del club transalpino e di un ingaggio da 9 milioni di euro netti l’anno. Secondo la Gazzetta, però, la Juventus sarebbe pronta a battere nuove strade pur di arrivare all’ex centrale dell’Inter.

Juventus: sacrificare Fagioli per arrivare a Skriniar

Negli ultimi giorni, infatti, la Juventus ha rilevato un interesse crescente del Psg ed in particolare di Luis Enrique verso Nicolà Fagioli. Il giovane centrocampista era ritenuto incedibile dalla società bianconera, che l’ha protetto durante il periodo della squalifica per il caso scommesse, rinnovandogli il contratto fino al 2028.

Gli infortuni in difesa obbligano però Cristiano Giuntoli ad agire e a trovare nuove soluzioni per garantire a Motta almeno un rinforzo adeguato, mentre a centrocampo, al momento, il tecnico italo-brasiliano ha ampia varietà di scelta: il 23enne, d’altra parte, ha giocato appena 6 minuti nelle ultime 4 gare dei bianconeri. Il suo sacrificio, insomma, non rappresenterebbe più qualcosa di imponderabile.

Juventus, la possibile operazione Fagioli-Skriniar

Ma come potrebbe avvenire l’operazione per portare Skriniar alla Juventus? Il Psg dovrebbe acquisire Fagioli a titolo definitivo: il club bianconero valuta il prodotto del suo settore giovanile non meno di 25 milioni di euro, cifra che il Football Director Giuntoli potrebbe reinvestire per gettare le basi della trattativa per Skriniar, a sua volta fuori dai piani di Luis Enrique, che l’ha fatto giocare in appena 4 occasioni in questa stagione.

L’operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito più diritto o obbligo di riscatto per la Juventus: la premessa, però, è che lo slovacco accetti un nuovo contratto con un ingaggio più basso di quello garantito attualmente dal Psg.