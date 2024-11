Juventus, da Di Gennaro fucilate su Vlahovic: "Si trovasse lui l'allenatore giusto, non è il fenomeno che si pensava"

L'ex regista della Fiorentina, oggi commentatore della Rai, attacca duramente il bomber serbo per lo sfogo avuto nel ritiro con la sua nazionale

L’usanza è antica: aspettare di andare via dall’Italia per gli impegni con le proprie nazionali e sparare a zero dai ritiri sui propri club. C’è sempre l’alibi di una cattiva traduzione o di un’incomprensione. Dusan Vlahovic non è il primo e non sarà l’ultimo a mostrare una seconda faccia: placido quand’è alla Juve, arrabbiato e critico non appena torna nella comfort zone della nazionale di casa.

Lo sfogo di Vlahovic

Dopo l’1-1 con la Svizzera, in cui ha fatto anche l’assist del gol, il bomber della Juve aveva mandato un messaggio trasversale a Thiago Motta, dicendo: “È più semplice per me giocare insieme ad un altro attaccante, specie se forte come Mitrovic. Lui ingaggia tanti duelli, fa la sponda e mi apre spazio: io così posso sfruttare al meglio le mie caratteristiche, anche perché il c.t. Stojkovic mi ha liberato dai compiti difensivi. Il che è positivo per un giocatore con la mia struttura fisica: quando presso e rincorro gli avversari, poi rischio di arrivare stanco e meno lucido in fase di finalizzazione”.

La stagione in chiaroscuro del serbo

Già con Allegri Vlahovic non aveva ripetuto mai le prestazioni di quando giocava alla Fiorentina, si pensava che con Thiago Motta potesse cambiare qualcosa ma il rendimento del bomber è rimasto altalenante. Costretto a giocare sempre per l’assenza di un vice, Dusan ha sbagliato troppi gol, è parso spesso avulso dalla manovra e per molti tifosi è diventato una zavorra. Possibile che siano sempre gli allenatori a non saperlo utilizzare?

Le accuse di Di Gennaro a Vlahovic

Per Antonio Di Gennaro la risposta è no. L’ex regista di Fiorentina, Verona e Nazionale – oggi commentatore Rai dell’Under 21 dopo essere stato soppiantato da Adani per la nazionale maggiore – parla a Radio Maracanà su Tmw e dice: “Come giocava nella Fiorentina, con due punte? Giocava con una punta sola anche lì, punta centrale con due esterni. Parlano tutti questi giocatori, ma mi chiedo: cosa ha vinto Vlahovic? Giochi alla Juve, ti hanno preso a 80 mln a gennaio, guadagni 12 mln l’anno e mi vieni a dire che vuole una seconda punta? Con Italiano si faceva il doppio lavoro e faceva gol. Vuole andare via a gennaio? Vada via ma non dica certe cose. Prima dicevamo che Allegri era deleterio per lui, ora non va bene neanche con Motta? Allora se lo trovi lui un allenatore”.

Poi la stoccata finale: “Forse non è quel fenomeno che tutti pensavamo fosse. Perché tirare fuori certi argomenti? Vuol dire che non gli va bene neanche Motta. Non mi piace che si vada in Nazionale e si tirino queste bombe. La Juve ha investito tanto su di lui, ora dopo Allegri non va neanche con Motta? Vuol dire che tecnicamente non è quello che ci si aspettava. Thuram ora è meglio di Vlahovic”.