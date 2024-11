Juventus, Locatelli e la ludopatia di Fagioli: “Ecco come la nascondeva”

La testimonianza del centrocampista bianconero nel documentario sul giovane collega, squalificato nella scorsa stagione per il caso scommesse

“Diceva di non riuscire a dormire, invece scommetteva”. Parole di Manuel Locatelli che nel documentario “Fragile – La storia di Nicolò Fagioli” racconta come lui e gli altri compagni della Juventus abbiano scoperto la ludopatia che affliggeva il giovane centrocampista.

Juventus: “Fragile”, il documentario su Nicolò Fagioli

Un documentario voluto dalla Juventus per raccontare la storia di Nicolò Fagioli, il suo problema con la ludopatia ma anche il suo percorso di riscatto: si chiama “Fragile – La storia di Nicolò Fagioli” ed è una produzione Juventus Creator Lab.

Il club bianconero, che l’ha portato all’81a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ne ha presentato oggi un estratto alla stampa: il protagonista del frammento è Manuel Locatelli, compagno di squadra e di reparto del giovane centrocampista della Juventus.

Juventus, Locatelli racconta come Fagioli nascondeva la ludopatia

Nel documentario Locatelli racconta come lui e gli altri compagni di squadra della Juventus abbiano scoperto il problema di Fagioli. Una testimonianza importante quella di Locatelli, perché svela dettagli utili a capire come la ludopatia possa fare facilmente fare danni tra i giovani. “Lui diceva che non riusciva a dormire e invece abbiamo scoperto che stava su a giocare”, racconta Locatelli parlando di Fagioli.

Juventus, dove vedere il documentario su Fagioli

Il film su Fagioli sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 26 novembre. “Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera”, scrive la Juventus nel comunicato con cui ha presentato l’iniziativa.