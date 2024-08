Tonali racconta la sua odissea, l’ex Milan pronto a tornare dopo caso scommesse

Scontata la squalifica di 10 mesi, il centrocampista è stato convocato col Newcastle per la partita di coppa. Ed è pronto a riprendersi la Nazionale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Fine dell’incubo. Dieci mesi dopo la squalifica per la vicenda scommesse, Tonali è pronto a tornare in campo. Di fatto è da considerare un nuovo acquisto del Newcastle, visto che la scorsa stagione, quando era stato acquistato a peso d’oro dal Milan, non è riuscito ad accumulare più di otto gettoni. Il centrocampista ha raccontato la sua odissea e non vede l’ora di mostrare il proprio talento.

Scommesse, Tonali può tornare a giocare dopo la squalifica

Il Newcastle sarà impegnato stasera in Carabao Cup contro il Nottingham Forest e mister Eddie Howe potrà finalmente contare anche su Sandro Tonali, che ha finito di scontare la lunga squalifica inflittagli nell’ambito del caso scommesse. L’ex centrocampista di Brescia e Milan rivede la luce dopo il periodo più buio della sua vita calcistica. “Sono felice, è la prima volta da dieci mesi” ha confessato al sito ufficiale del club inglese. “Ricordo la prima partita: dovevamo affrontare il Wolverhampton ma non potevo giocare. Ero in difficoltà, ma non sono mai stato da solo: la squadra, a partire dall’allenatore che per me c’è sempre stato, mi è stata vicina, non mi ha mai abbondonato”.

Tonali, la ludopatia e il percorso di riabilitazione

Durante percorso di recupero per combattere la ludopatia, Tonali ha partecipato anche a 16 meeting in Italia in cui ha parlato ai ragazzi della dipendenza dal gioco d’azzardo. “Sono fortunato perché faccio il calciatore e, una volta scontata la squalifica, posso tornare alla mia vecchia vita – afferma il il 24enne di Lodi -. Voglio aiutare chi è in difficoltà, chi fa un lavoro normale e si ritrova la vita stravolta dopo un’esperienza come questa. Grazie al mio caso c’è chi ha capito che doveva farsi aiutare, perché che non ci si può tenere tutto dentro. Non è facile ammettere quello di cui si soffre, si è bloccati”.

La mission di Sandro: conquistare il Newcastle e la Nazionale

Stasera Howe lo impiegherà in coppa per fargli ritrovare il ritmo partita. “Mi considero un nuovo acquisto: la scorsa stagione ho giocato solo otto volte e per me è stato difficilissimo stare fuori – dice -. Sono felice di essere a Newcastle perché ho una squadra fantastica, dei tifosi fantastici e non vedo l’ora di tornare in campo”. Il primo passo è riprendersi un posto da titolare nei Magpies, il successivo è conquistare di nuovo la Nazionale. Spalletti è pronto a dargli fiducia già a partire dal prossimo doppio impegno di Nations League contro Francia e Israele in programma il 6 e il 9 settembre. La nuova vita professionale di Tonali ha inizio. “Sto bene: tornare a giocare è importante, soprattutto per la mia mente e il mio fisico”.