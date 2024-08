Italia, Spalletti nei guai per la Francia: senza Scamacca restano solo Raspadori e Retegui in attacco

L’infortunio del centravanti dell’Atalanta priva la Nazionale di un titolare per il debutto in Nations League del 6 settembre contro i Bleus: il c.t. a corto di opzioni in avanti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Criticato per le sue deludenti prestazioni a Euro2024, Gianluca Scamacca rimaneva una delle principali soluzioni per l’attacco dell’Italia di Luciano Spalletti: il suo infortunio lascia il c.t. con i soli Giacomo Raspadori e Mateo Retegui come potenziali titolari per l’esordio in Nations League con la Francia del 6 settembre.

Infortunio al ginocchio, l’Italia perde Scamacca

Già a corto di opzioni in attacco, l’Italia di Luciano Spalletti ha perso anche Gianluca Scamacca per gran parte della prossima stagione. Il centravanti dell’Atalanta, infortunatosi ieri nell’amichevole con il Parma, ha subito la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale del ginocchio sinistro. Stamattina Scamacca sarà operato a Villa Stuart, a Roma, per poi sottoporsi a un lungo recupero: il suo rientro in campo non avverrà di sicuro prima del 2025.

Italia, Scamacca titolare deludente a Euro2024

Senza Scamacca l’Italia si ritrova a corto di soluzioni in un reparto d’attacco già sofferente. L’attaccante dell’Atalanta è stato di fatto il titolare della Nazionale di Spalletti a Euro2024, collezionando 3 partite da titolare su 4 ed entrando dalla panchina nel match contro la Croazia. Le prestazioni di Scamacca non hanno mai convinto a pieno, ma tecnicamente il centravanti romano incarnava la soluzione più vicina all’idea del c.t. per l’attaccante centrale della sua Nazionale.

Italia, Raspadori o Retegui per la Francia in Nations League

Manca un mese all’esordio dell’Italia nella Nations League: gli azzurri esordiranno il 6 settembre contro la Francia a Parigi, per poi affrontare Israele il 9 settembre a Budapest. Due partite per le quali Spalletti dovrà trovare un nuovo titolare per l’Italia: a oggi, le prime opzioni del c.t. sono Giacomo Raspadori e Mateo Retegui, attaccanti estremamente diversi tra loro che ad Euro2024 non hanno convinto né quando hanno giocato da punta unica, né quando Spalletti li ha schierati insieme, in occasione della sfida con la Croazia, iniziata dal c.t. col 3-5-2. E anche in termini di gol il loro contributo sotto la gestione Spalletti è stato limitato: l’ultima rete di Retegui risale all’amichevole di marzo col Venezuela (siglò una doppietta), mentre Raspadori non segna in azzurro dal 5-2 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni europee del novembre 2023.

Italia: da Lucca a Camarda, le alternative per Spalletti

Vedremo se Spalletti sorprenderà tifosi e addetti ai lavori affidandosi ad un centravanti diverso da Retegui e Raspadori, richiamando in azzurro Moise Kean (ultima apparizione a novembre 2023 con l’Ucraina) o addirittura Ciro Immobile, ex capitano che ha fatto parte dei convocati fino allo scorso settembre.

L’altra soluzione è lanciare un giovane: Lorenzo Lucca, 23enne dell’Udinese, fu convocato per le amichevoli di marzo e di giugno, ma mai utilizzato dal c.t.. Potrebbe essere lui la carta a sorpresa di Spalletti, che in ultima ipotesi potrebbe scegliere di lanciare in Nazionale Francesco Camarda, il 16enne baby-fenomeno del Milan campione d’Europa con l’Italia U17.