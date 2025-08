Inter, il no dell’Atalanta scatena la rabbia di Lookman: la vendetta sui social: Nkunku e Openda le alternative

Non si sblocca la trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman, che infuriato con i bergamaschi li ha completamente cancellati dal proprio profilo Instagram

Stenta a decollare il mercato dell’Inter, che nelle ultime ore ha ricevuto l’ennesimo due di picche per Ademola Lookman dall’Atalanta, che ha rifiutato in maniera decisa l’ultima offerta dei nerazzurri da 45 milioni di euro bonus compresi. Un “no” che comunque non chiude definitivamente le porte al suo arrivo in caso l’offerta venisse alzata a 50 milioni, ovvero la richiesta iniziale dei bergamaschi, anche perché il giocatore sembrerebbe essere in rotta con la società, come testimonia anche il suo profilo Instagram. Nel frattempo Giuseppe Marotta valuta anche le alternative al nigeriano, che portano il nome di Lois Openda e Christopher Nkunku.

Inter, rifiutata l’ultima offerta per Lookman

Non si sblocca la trattativa per portare Ademola Lookman all’Inter. I nerazzurri avevano aumentato la propria offerta a 45 milioni di euro bonus compresi, ma nelle ultime ore si sono visti rispondere con un secco “no” dall’Atalanta, che non sembra intenzionata a privarsi del proprio fantasista, o per lo meno non per meno dei 50 milioni che corrispondono alla sua valutazione fatta dai bergamaschi, che dopo la cessione da record di Mateo Retegui in Arabia Saudita non hanno certamente necessità di fare cassa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lookman infuriato, cancella l’Atalanta dai social e salta l’amichevole

Una scelta che sembrerebbe aver fatto arrabbiare e non poco il giocatore stesso, che già l’anno scorso sembra intenzionato a lasciare Bergamo. Lookman ha infatti eliminato ogni traccia dell’Atalanta dal proprio profilo Instagram, dove oltre dalla maggior parte degli scatti è scomparsa anche dalla sua bio, in cui ora si legge semplicemente che Ademola è un giocatore di calcio della Nigeria.

Oltre alla scomparsa dell’Atalanta dai social, un altro segnale della forte tensione tra Lookman e i bergamaschi potrebbe essere anche la sua mancata convocazione per l’amichevole in programma in Germania contro il Lipsia. Teoricamente la sua assenza sarebbe dovuta al persistere di un problema muscolare al polpaccio che lo aveva già costretto ad allenarsi individualmente nei giorni scorsi, ma non è impossibile che sia dovuta anche a un “mal di pancia” dell’attaccante nigeriano, volenteroso di fare un’esperienza in un top club europeo.

Openda e Nkunku le alternative a Lookman

Nel frattempo l’Inter non vuole certamente rischiare di rimanere a bocca asciutta. Per questo motivo i nerazzurri starebbero valutando delle alternative a Lookman, con Lois Openda del Lipsia e Christopher Nkunku del Chelsea che sembrano al momento i nomi più accreditati, giocatori graditi dai tifosi nerazzurri, che sui social hanno espresso i propri timori sull’acquisto di Ademola, temendo che col passaggio in una grande squadra possa fare la fine di Teun Koopmeiners alla Juventus.

Anche Openda e Nkunku comunque non rappresentano due trattative semplici. Il primo per la valutazione che ne ha fatto il Lipsia, che forte di una clausola da 80 milioni di euro difficilmente lo farebbe partire per meno di 50. Il secondo ha invece un costo certamente più alla portata (35/40 milioni), ma in questo caso l’ostacolo è rappresentato dallo stipendio di 10 milioni all’anno che percepisce al Chelsea. Oltre a loro due nella lista dell’Inter però ci sono anche Giacomo Raspadori – finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid – Federico Chiesa, Riccardo Orsolini e Karim Adeyemi e Antonio Nusa, entrambi obiettivi anche del Napoli.