Italia, Gravina cambia tutto dopo il flop: chi affiancherà Spalletti, rivoluzione tra i ct delle giovanili

Dopo il disastro a Euro 2024 si cercano le contromisure organizzative per risollevare gli azzurri: priorità alla valorizzazione dei talenti

Buffon e Viscidi accanto a Spalletti: un rimpasto per rilanciare l’Italia. Gravina studia le mosse per creare un’organizzazione con nuovi ruoli e responsabilità; un nuovo assetto che abbia un impatto positivo sulle scelte che dovranno portare la Nazionale a un rilancio a lungo termine. L’obiettivo è autoevidente: cancellare il disastroso Europeo lasciato alle spalle, ripartire veleggiando verso orizzonti che siano all’altezza della tradizione del calcio italiano, trovare la chiave per innescare un circuito virtuoso indispensabile per favorire un ricambio generazionale degno di definirsi tale. Al netto del trionfo in Inghilterra nel 2021, l’Italia ha regalato più delusioni che gioie ai propri tifosi rendendo palese che il movimento non è più in grado di essere competitivo.

Italia, chi è Maurizio Viscidi

E dunque per Buffon, che in Germania è stato il capodelegazione dell’Italia, si profila un ruolo più operativo, da direttore sportivo. Anche per Viscidi, coordinatore delle giovanili, si profila il giusto riconoscimento con maggiori responsabilità a margine della qualificazione al Mondiale Under 20 (Cile 2025). Un risultato che ha rappresentato l’ennesimo traguardo positivo tagliato nell’ultimo anno e mezzo con gli azzurrini: in bacheca due titoli europei, con l’Under 19 e l’Under 17, e il secondo posto dell’Under 20 al Mondiale2023. Valorizzare i talenti sarà l’imperativo: un mantra per il ct Spalletti, Buffon e Viscidi che si sono incontrati a Roma con Gravina per definire le nuove coordinate. Viscidi conserverebbe l’attuale posizione al vertice delle Under, ma potrebbe anche entrare nello staff di Spalletti che avrebbe quindi due “tutor” al proprio fianco.

Italia in Lega Uno di Nations League: girone di ferro

Un lavoro orientato al futuro, ma che passerà dalla necessità di ottenere risultati fin dall’immediato perché l’Italia è attesa da un cammino tutt’altro che semplice nella Lega Uno della Nations League essendo stata inserita in un girone che comprende Belgio, Israele e Francia. La nuova stagione dell’Italia inizierà proprio in casa della Francia, il prossimo 6 settembre a Parigi al Parco dei Principi. Il 9 la Nazionale giocherà con Israele a Budapest, alla Bozsik Arena.

Under azzurre: chi le guiderà nel 2024/25

Le Under azzurre potrebbero invece essere interessate da un restyling in panchina. Confermato Nunziata alla guida dell’Under 21, I’Under 20 potrebbe essere affidata a Corradi con i giocatori dell’attuale Under 19 dove sta brillando Camarda, anche se andrebbe a quel punto definito il ruolo di un tecnico vincente come Bollini, attuale guida dell’Under 20 dopo il titolo europeo vinto nel 2023 con l’Under 19. Zoratto, attuale ct dell’Under 16, è candidato a diventare il vicecoordinatore di tutte le Under, a stretto contatto con Viscidi, mentre Scarpa diventerebbe il tecnico dell’Under 16.