Italia, Buffon resta ma è polemica tra i tifosi: si è venduto a Gravina

Niente addio alla Nazionale, Gigi resta capo delegazione e con poteri più ampi. Molti tifosi delusi si sfogano sul web: "Si sta rovinando reputazione"

L’addio, la retromarcia, il rinnovo. Tutto in una manciata di ore. Gigi Buffon sembrava sul punto di lasciare la Nazionale dopo il disastroso Europeo dell’Italia, invece l’incontro con Gravina ha ribaltato la situazione. E sul web non mancano critiche all’indirizzo del capo delegazione azzurro.

Italia, Buffon va via. Anzi, no: resta e con più poteri

Le riserve sono state sciolte praticamente subito. Niente addio: Buffon resta al suo posto. È quanto emerso in seguito all’incontro avuto ieri con Gravina nella sede della Federcalcio a Roma: il capo delegazione della Nazionale continua il suo percorso con poteri più ampi. Già, il campione del mondo 2006 potrebbe essere una sorta di ds, come confermato dallo stesso numero uno della Figc. “Dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo a Coverciano, la mia intenzione è quella di coinvolgerlo anche in un ruolo più operativo all’interno del Club Italia”. Dal canto suo, l’ex portiere della Juventus – 176 presenze con l’Italia – si è detto entusiasta di proseguire la sua avventura: “L’azzurro è la mia seconda pelle, darò il massimo”.

Ma sul web c’è chi bacchetta Buffon: ecco di cosa lo accusano

Inutile girarci intorno: in seguito all’eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera e dopo una fase a gironi sofferta e senza acuti, la maggior parte dei tifosi sperava o quanto meno immaginava che qualche testa sarebbe caduta. Due nomi su tutti: Gravina eSpalletti. In qualche modo i dubbi e le riflessioni di Buffon, che poco c’entra con i risultati sul campo, avevano fatto breccia nel cuore degli italiani, che in lui avevano letto senso di responsabilità e presa di coscienza. Il risultato è nel post di Mariano su X: “Buffon ha dimostrato chi è: senso di colpa (umano), poi un nuovo contratto (più soldi e la scusa di maggiori responsabilità). Non ha colpe, per carità ma si è venduto a Gravina, che, insieme a Spalletti, è il colpevole del disastro”.

Buffon resta capo-delegazione: le reazioni dei tifosi

“Altro errore, dopo aver accettato di farne parte” sentenzia ‘aVARiato 2023-2024’. “Delusione maggiore questa scelta…” aggiunge Ierardi F. Interista. Secondo MA27 “si sta rovinando la reputazione”, mentre per Martino “se avesse detto quello che pensava veramente non avrebbe più avuto nessun incarico”. “Voglio tanto bene a Buffon, ma ha sprecato una buona occasione per dare anche lui un segnale forte in ottica cambiamento. Francamente mi ha un po’ deluso” afferma mfr79. “Convincere Buffon a rimanere, ben sapendo che è l’unico che ne sta uscendo ancora apprezzato dai tifosi (per le sue parole e assunzione di responsabilità, a differenza di altri) così da usarlo come scudo da tutte le critiche che stanno arrivando. Gravina più parla e meno mi piace” scrive Marco. “Insomma, tutti restano al loro posto, non è successo niente”chiosa Juan Salas.