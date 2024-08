Tonali, squalifica finita: il tecnico del Newcastle annuncia il ritorno in campo

Termina oggi la sospensione di 10 mesi del centrocampista per il caso scommesse: il tecnico dei Magpies Howe pronto a lanciarlo domani sera contro il Forest in Carabao Cup

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Termina oggi la squalifica per il caso scommesse di Sandro Tonali: il centrocampista ex Milan è pronto a tornare in campo con il Newcastle, come confermato anche dal tecnico Eddie Howe, deciso a lanciarlo domani sera in Carabao Cup contro il Nottingham Forest.

Tonali, terminata la squalifica per scommesse

A partire da domani Sandro Tonali tornerà ad essere un calciatore al 100%. Terminano oggi, infatti, i 10 mesi di squalifica inflitti all’ex centrocampista del Milan per il caso delle scommesse illegali. Tonali tornerà dunque pienamente disponibile per il Newcastle, club di Premier League che, dopo averlo acquistato dai rossoneri per una cifra vicina ai 70 milioni di euro nella scorsa estate l’ha potuto schierare per soli 8 incontri dello scorso campionato.

Newcastle, il tecnico Howe annuncia il ritorno di Tonali

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha anticipato che Tonali farà sicuramente parte della squadra che domani sera sfiderà il Nottingham Forest in Carabao Cup. “Sandro sarà sicuramente convocato – ha dichiarato Howe – È in forma, ma gli manca ovviamente il ritmo partita, che i giocatori dicono essere la cosa più importante. Tutto il resto però lo ha fatto. Ha lavorato incredibilmente duro coi nostri preparatori per essere nelle migliori condizioni fisiche possibili, per essere un giocatore migliore rispetto a quando ha cominciato la squalifica”.

Newcastle, Howe difende ed elogia Tonali

Nel corso dei 10 mesi di squalifica Tonali ha svolto la terapia contro la ludopatia in Italia, ma ha continuato ad allenarsi col Newcastle. Howe ha grande fiducia in lui, d’altra parte il centrocampista aveva aperto la sua esperienza con i Magpies con un gol all’esordio in Premier League, nel 5-1 all’Aston Villa della 1a giornata dello scorso campionato. “Sono sicuro che quando Sandro tornerà in campo proverà tantissime emozioni diverse, compresa l’eccitazione per l’inizio di questa nuova fase della sua carriera”, ha poi aggiunto Howe, che in conferenza stampa ha fatto capire di voler proteggere il suo giocatore.

“Ad essere onesti, penso che tutto quello che farà Sandro verrà analizzato per lungo tempo – ha concluso il tecnico del Newcastle -: penso che lo capisca bene e che lo abbia accettato. Dobbiamo andare avanti a piccoli passi: il primo per noi è che lui in campo sia di nuovo se stesso e giochi una buona prima partita. È un giocatore molto intelligente, molto bravo tecnicamente: deve giocare secondo i suoi punti di forza senza cercare di fare qualcosa di straordinario. Sarebbe un ottimo primo passo”.