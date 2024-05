Scommesse, Tonali: due mesi di squalifica in Inghilterra con la condizionale. Può rientrare a fine agosto

Pena sospesa: se il centrocampista del Newcastle e della Nazionale non farà ulteriori violazioni, tornerà in campo alla scadenza dello stop impostogli dalla FIGC.

Il verdetto della Football Association è arrivato. La federcalcio inglese ha preso una decisione sullo spinoso caso riguardante Sandro Tonali, il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana già squalificato dalla FIGC per aver violato la normativa relativa alle scommesse. Come è noto, Tonali ha ammesso di aver effettuato puntate su partite di calcio, anche sul Milan quando era un tesserato rossonero, ed è stato sanzionato con la squalifica di dieci mesi, fino a fine agosto. Poi però è venuto fuori che aveva scommesso anche in Inghilterra, dopo il passaggio alle Magpies. È su quello che la Football Association è stata chiamata a giudicare.

Tonali, la decisione della Football Association

La federcalcio d’Oltremanica ha imposto due mesi ulteriori di squalifica a Tonali, pena tuttavia sospesa con la condizionale. Se Tonali farà il bravo ed eviterà di scommettere (o comunque non violerà il regolamento) fino al termine della stagione 2024-25, la pena sarà di fatto neutralizzata. In soldoni: nessun inasprimento della pena già in essere, l’ex regista del Brescia e del Milan potrà tornare in campo a fine agosto.

Multa a Tonali per le scommesse in Inghilterra

Dalla FA anche una sanzione pecuniaria nei confronti di Tonali: una multa di 20mila sterline, circa 23mila euro, per le sue violazioni. Era stato lo stesso Tonali a segnalare di aver scommesso su 50 partite nei due mesi intercorrenti tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Poi il blitz delle forze dell’ordine a Coverciano, l’interrogatorio insieme a Fagioli e a Zaniolo quando era nel ritiro degli Azzurri e la sospensione imposta dalla FIGC avevano posto fine alle puntate, oltre che alla sua stagione.

Il rientro del regista fissato per fine agosto 2024

Dopo quell’episodio Tonali, di concerto col suo club, ha avviato un percorso di recupero. Che deve essere stato valutato positivamente dalla Football Association, che ha deciso in fin dei conti di non inasprire la precedente sanzione e di subordinare il nuovo stop alla buona condotta del calciatore. Il rientro di Tonali è dunque atteso in concomitanza con l’inizio della nuova stagione di Premier League, giusto qualche settimana dopo il debutto, fissato per il prossimo 17 agosto.