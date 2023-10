Scommesse, la squalifica di Tonali inizia da oggi 27 ottobre: il Newcastle lo riavrà tra 10 mesi

L’allenatore dei Magpies ha dichiarato che il centrocampista s’è allenato con la squadra e che domani potrebbe giocare contro il Wolverhampton: manca la comunicazione della squalifica dall’Italia

27-10-2023 20:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In seguito alla squalifica per il caso scommesse, concordata tramite il patteggiamento con la Procura Federale della Figc, Sandro Tonali non potrà scendere in campo domani con il Newcastle: la squalifica dell’ex rossonero è entrata in in vigore oggi, indiscrezione di Sky Sport, che ha riportato anche l’avvenuta conferma ufficiale da parte della FIFA all’Associated Press.

Il portavoce della Fifa ad Ansa

Con una dichiarazione rilasciata da un portavoce della Fifa ad Ansa, la Federazione ha reso noto che

La richiesta presentata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio di estendere la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali il 27 ottobre 2023 con effetto mondiale è stata accolta.

Tonali non sarà in campo col Newcastle

La partita di Champions League contro il Borussia Dortmund è stata l’ultima di Sandro Tonali prima della squalifica per il caso scommesse. Cadono le speranze del tecnico del Newcastle, Eddie Howe, di vedere il centrocampista in campo domani contro il Wolverhampton. Lo stop di 10 mesi – sospensione rimediata in seguito al patteggiamento con la Procura Federale della Figc – è già iniziato.

Newcastle, il tecnico Howe aveva annunciato Tonali in campo

Howe, poche ore prima, aveva dichiarato:

Ci sono ampie chance che Tonali sia disponibile per domani. Non abbiamo ancora avuto un colloquio ufficiale, non abbiamo ricevuto comunicazioni dalle autorità giudiziarie italiane quindi ci sono alte probabilità che Tonali sia a disposizione. Si sta preparando come se dovesse giocare e viaggerà con noi”. Alle parole di Howe sono poi seguiti i fatti: alle ore 15 il Newcastle è partito per la trasferta in casa del Wolverhampton e Tonali faceva parte della squadra.

Scommesse, a settembre 2024 la fine della squalifica di Tonali

Il Newcastle, dunque, ha provato, senza riuscirci, ad approfittare di un ritardo da parte della Figc e della sua giustizia sportiva per utilizzare ancora una volta Tonali prima della lunga squalifica. Il giocatore ha patteggiato con la Procura Federale una sospensione di 10 mesi che gli impedirà di prendere parte anche agli Europei 2024 (qualora l’Italia dovesse qualificarsi) ma che gli permetterà di tornare in campo con i Magpies a settembre 2024.