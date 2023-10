Scommesse: ufficiale l’esito del patteggiamento di Tonali, domani tocca a Zaniolo

La Figc rende nota la sanzione fissata dalla Procura Federale per il centrocampista ex Milan: 10 mesi di squalifica più altri 8 in pene accessorie. L’ex Roma atteso dai magistrati di Torino

26-10-2023 12:45

La Figc ha ufficializzato l’esito del patteggiamento tra la Procura Federale e i legali di Sandro Tonali, provvedimento che chiude il procedimento per il caso scommesse riguardante l’ex centrocampista del Milan: al giocatore una squalifica di 10 mesi più pene accessorie per altri 8. Domani, invece, Nicolò Zaniolo sarà ascoltato dai magistrati della Procura della Repubblica di Torino.

Scommesse, il patteggiamento di Tonali: la squalifica di 10 mesi

Dieci mesi di squalifica più altri 8 in pene accessorie e l’adesione a un piano terapeutico contro la ludopatia: è questa la sanzione che dovrà affrontare Sandro Tonali in seguito al patteggiamento per il caso scommesse raggiunto con la Procura Federale della Figc. Ad annunciarlo è stato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: l’accordo dovrà essere ora approvato dalla Procura Generale dello Sport del Coni prima del passaggio all’Uefa, che estenderà a livello internazionale il provvedimento. Stagione finita, dunque, per il centrocampista ex Milan, ora al Newcastle, che starà dunque fermo fino al prossimo autunno, saltando anche gli eventuali Europei 2024 con l’Italia.

Patteggiamento Tonali: le pene accessorie

La partita di ieri sera del Newcastle contro il Borussia Dortmund in Champions League è stata dunque l’ultima per Tonali prima della squalifica. Tra le pene accessorie, l’obbligo per il centrocampista di portare nelle scuole la propria testimonianza riguardo a ludopatia e gioco d’azzardo: gli incontri organizzati dalla Figc in Italia saranno 16. Qualora non osservasse questo obbligo, la squalifica di Tonali si estenderebbe a ben 48 mesi.

Newcastle, Tonali verso la sospensione dello stipendio

E le brutte notizie per Tonali non finiscono qui: secondo il Daily Mirror durante il periodo di squalifica il centrocampista potrà continuare ad allenarsi con il Newcastle che, però, non pagherà lo stipendio al giocatore. Tonali perderà 11 milioni di sterline di ingaggio.

Scommesse, domani Zaniolo in Procura a Torino

Chiusa la vicenda Tonali, almeno sul piano sportivo, domani entra nel vivo quella riguardante Nicolà Zaniolo. Il trequartista dell’Aston Villa sarà ascoltato domani dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Torino. Zaniolo ha sempre negato di aver scommesso su partite di calcio, dichiarando di aver giocato solo a carte su piattaforme illegali.