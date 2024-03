Caso Tonali, ecco come sta il giocatore dopo nuove accuse: le parole del tecnico del Newcastle

Il nuovo scandalo scommesse fa tremare Newcastle e Premier: intanto, l'ex Milan vive la sua nuova quotidianità nonostante gli attacchi dei tabloid

29-03-2024

Sandro Tonali nella bufera. Le nuove accuse di scommesse illegali, che hanno travolto l’ex centrocampista del Milan nelle ultime ore, continuano a far discutere. Il Newcastle, così come il calciatore, si è messo subito a disposizione della Football Association e delle autorità competenti, al fine di fare chiarezza sulla vicenda che rischia di mettere a rischio la carriera del giocatore cresciuto nel Brescia.

Tonali, nuovo scandalo scommesse in Inghilterra: cosa rischia

Sandro Tonali travolto da un nuovo scandalo scommesse. Squalificato fino al prossimo 27 agosto, l’ex mediano rossonero rischia un’altra sanzione per le accuse di scommesse illegali che arrivano direttamente dalla Football Association. Il Newcastle, proprietario del cartellino del giocatore, ha preso atto delle indagini che vedono protagonista Tonali, uscendo allo scoperto con un comunicato ufficiale: “Il Newcastle United riconosce un’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.

Tonali rischia un prolungamento della sua squalifica, qualora venisse confermata la partecipazione attiva a nuove scommesse sul calcio. Tanto umano quanto realista il commento di Howe, allenatore del Newcastle che lo ha voluto fortemente la scorsa estate: “È evidente che la sua malattia non si è fermata quando si è trasferito in Inghilterra. È stato onesto da subito con noi e con le autorità, ha ammesso di avere un problema e ci ha lavorato su. Spero per Sandro che non ci siano altre conseguenze. Queste nuove accuse magari sono una sorpresa per qualcuno, ma non lo sono per noi. Dobbiamo proteggere i nostri giocatori da un problema che sta diventando sempre più grande nella nostra società. E non è un problema solo di Sandro. La cosa migliore per Sandro sarebbe quella di riprendere la sua carriera dopo aver scontato la sua punizione e aver imparato la lezione che ne deriva. Non dovremmo pensare a buttarlo sotto un treno e a punirlo ulteriormente, ma al fatto che era malato e si è fatto aiutare”.

La reazione di Tonali, i tabloid inglesi attaccano

Al contrario di quanto filtrato in un primo momento, Sandro Tonali ha reagito con discreta tranquillità alle nuove accuse di scommesse illegali, considerando il procedimento della Football Association un atto dovuto e inevitabile dopo l’autodenuncia. Sotto la lente di ingrandimento della Federcalcio inglese e degli inquirenti, le presunte 50 giocate registrate tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023, periodo nel quale Tonali era già un tesserato del Newcastle.

Intanto, sull’edizione odierna del Daily Star, Tonali è finito in prima pagina accompagnato dal nomignolo “Bandro“, che richiama il nome del calciatore e la parola “Ban” (squalifica). Con un pizzico di ironia, un attacco diretto al ragazzo, che attende novità dalla giustizia sportiva inglese, con la speranza di poter tornare presto a disputare una gara ufficiale con i Magpies.

La vita di Sandro Tonali in Inghilterra

In attesa di tornare a giocare una partita ufficiale, Sandro Tonali continua a vivere con moderata serenità questo delicato momento della sua vita. L’ex centrocampista del Milan, chiamato a scontare una squalifica fino alla fine della prossima estate, prosegue il suo percorso di riabilitazione in Inghilterra, accompagnato dalla fidanzata Giulia, dalla famiglia e dall’agente Beppe Riso, da sempre molto vicino al ragazzo.

Terapie ed allenamenti, allenamenti e terapie. E una buona dose di affetto, che non manca mai. Tonali, tra i grandi assenti ad Euro 2024, segue attentamente le indicazioni del Professore Gabriele Sani, che lo ha aiutato sin dal primo momento a vivere al meglio la nuova quotidianità, con la consapevolezza che c’era la necessità di superare alcune importanti difficoltà. Al rientro in campo sarà un uomo nuovo, fanno sapere dal suo entourage.