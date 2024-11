Juventus, Vlahovic fuori per infortunio con la Serbia: Milan a rischio. E i tifosi attaccano la Nations League

Costretto a uscire per infortunio durante Serbia-Danimarca, Vlahovic fa tremare la Juventus e Thiago Motta in vista del big match con il Milan e i tifosi se la prendono con la Nations League

Ennesimo infortunio in casa Juventus, che dopo essersi vista privata di buona parte della difesa, rischia di dover fare a meno anche del suo bomber Dusan Vlahovic, uscito per infortunio nei minuti conclusivi della sfida tra Serbia e Danimarca valevole per la Nations League.

Un infortunio che non va giù ai tifosi bianconeri, che sul web hanno attaccato le pause nazionali, a loro parere inutili se non addirittura dannose essendo spesso causa dei problemi fisici dei calciatori, con i club proprietari dei cartellini a pagarne le conseguenze.

Vlahovic fuori per infortunio in Serbia-Danimarca

Serata da dimenticare per Susan Vlahovic, che oltre a non essere riuscito a incidere nella sfida di Nations League tra Serbia e Danimarca – terminata 0-0 -, si è infortunato nei minuti finali (all’88’), essendo poi costretto a lasciare il terreno di gioco affiancato dallo staff medico della nazionale, il tutto con un espressione tutt’altro che rasserenante in volto.

Milan a rischio?

Una pessima notizia anche per la Juventus, che rischia di dover fare a meno del proprio bomber per il big match di sabato 23 novembre, quando alle 18 i bianconeri sfideranno il Milan a San Siro. Al momento non sono ancora note le condizioni di Vlahovic, il quale è però uscito dal campo zoppicando in maniera vistosa per quello che sembrerebbe essere un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra.

Il forfait di Dusan potrebbe complicare non poco i piani di Thiago Motta, che con Arek Milik e Nico Gonzalez ancora ai box si ritrova senza una vera e propria alternativa al serbo. In caso di assenza di Vlahovic l’allenatore italo-brasiliano sarebbe costretto a schierare uno tra Kenan Yildiz, Timothy Weah e Samuel Mbangula come centravanti.

Tifosi inferociti con la Nations League

Quello di Vlahovic è l’ennesimo infortunio rimediato da un calciatore durante la pausa per le nazionali, tanto che i tifosi sui social sono insorti attaccando la Nations League, come Davide, che scrive in tono ironico: “Conseguenze dell’importantissima Nations League giocata 3 volte in 3 mesi”.

Oppure c’è chi insiste sulla futilità della pausa nazionali: “E che non li fai 180 minuti INUTILI in nazionale? Incredibile”; o chi punta il dito sui troppi infortuni durante queste partite come Ale: “Il prezzo che dobbiamo pagare alle nazionali sta diventando insostenibile”; e ancora: “Grazie alle nazionali. Ora siamo una provinciale senza punte e senza difesa” scrive Danilo.