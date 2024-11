Nations League, le classifiche: figuraccia Belgio, furia Inghilterra nel derby con l’Irlanda, Haaland show

Continua il momento no del Belgio sconfitto anche da Israele e salvo solo per differenza reti. Inghilterra e Norvegia promosse in Lega A a suon di gol

È tempo di verdetti in Nations League. Mentre l’Italia recrimina per il primo posto sfumato nello scontro diretto con la Francia, il Belgio va incontro a una nuova figuraccia contro Israele. Inghilterra a valanga nel derby, Haaland festeggia la promozione della Norvegia con una mostruosa tripletta.

Nations League, il Belgio sprofonda senza Lukaku

Il Belgio di Tedesco continua a collezionare risultati negativi. Senza Lukaku, che ha fatto rientro a Napoli dopo la sfida persa con l’Italia, i Diavoli Rossi – sempre meno diavoli, a dire il vero – cadono anche contro Israele sul campo neutro della Bozsik Aréna. A decidere il match nel finale è stato Yarden Shua, che ha consentito alla sua nazionale di agganciare proprio il Belgio a quota 5 nel Gruppo 2 di Lega A.

Il successo, però, non è servito a evitare la retrocessione: i fiamminghi, infatti, sono riusciti a salvarsi grazie a una migliore differenza reti. Certo è che a questo punto si aprono riflessioni sul ct classe 1985 nato a Rossano, che aveva già fallito a Euro2024.

Inghilterra scatenata nel derby: è promozione in Lega A

Missione compiuta: l’Inghilterra festeggia l’immediato ritorno in Lega A dopo aver spazzato via i cugini dell’Irlanda con una manita a Wembley. I Tre Leoni ruggiscono soltanto a inizio ripresa, quando i boys in green restano in dieci per l’espulsione di Scales. Kane non sbaglia dagli undici metri spianando la strada alla furia inglese.

In rapida successione segnano poi Gordon e Gallagher: tre gol in cinque minuti per blindare il risultato. Bowen e Harwood-Bellis chiudono i conti tra il 76′ e il 79′. Nell’altro match del Gruppo 2 di Lega B tutto facile per la Grecia in Finlandia: la squadra di Jovanovic s’impone 2-0 con Bakasetas e Tzolis.

Il ciclone Haaland trascina la Norvegia con un hat-trick

Norvegia senza freni contro il malcapitato Kazakistan, asfaltato 5-0. Mattatore del match non poteva non essere Haaland, autore di una tripletta da urlo grazie alla quale la formazione scandivava ha centrato il primo posto nel Gruppo 3 di Lega B, ottenendo così la promozione in prima divisione a discapito dell’Austria, frenata 1-1 in casa dalla Slovenia.

Con un bottino di 7 reti totali il centravanti del Manchester City è in cima alla classifica marcatori della competizione. Il gigante Sorloth e Nusa hanno completato l’opera, regalando finalmente una notte magica ai Leoni.

Nations League, le altre partite della domenica

Si è giocato per il Gruppo 4 di Lega C. La Macedonia del Nord festeggia una promozione già conquistata da tempo con il successo di misura ai danni delle Far Oer con il sigillo di Miovski. La sconfitta interna con l’Armenia (1-2) costa caro alla Lettonia, ultima nel girone.

Nations League, le classifiche finali dopo le gare di ieri

Lega A Gruppo 2

Francia 13

Italia 13

Belgio 4

Israele 4

Lega B Gruppo 2

Inghilterra 15

Grecia 15

Irlanda 6

Finlandia 0

Lega B Gruppo 3

Norvegia 13

Austria 11

Slovenia 8

Kazakistan 1

Lega C Gruppo 4