Tuchel ct Inghilterra scatena il putiferio: un tedesco non può allenare qui

Caos in Inghilterra per la decisione della Federazione di affidare i Tre Leoni al tedesco Tuchel. Esulta Kane, mentre media e opinionisti bocciano la scelta: ecco perché

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lee Carsley non ce l’ha fatta a convincere la Federazione e dal 2025 il nuovo ct dell’Inghilterra sarà Thomas Tuchel. La decisione di puntare su un allenatore tedesco, che ha al suo attivo una Champions League e un Mondiale per club con il Chelsea, ha sollevato un autentico polverone nel Regno Unito, anche per via della rivalità sportiva con la Germania.

Un tedesco alla corte di Sua Maestà: Tuchel fa già discutere

La Federazione inglese ha beffato il Manchester United, che pure pensava a Tuchel per sostituire il deludente olandese Erik ten Hag. Dunque, il tedesco reduce dal flop alla guida del Bayern Monaco è il terzo ct straniero al timone dei Tre Leoni dopo Eriksson e Capello. A lui il compito di guidare l’Inghilterra lungo il percorso che porta ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Sarà in carica a partire da gennaio 2025, ma intanto le polemiche hanno già preso il sopravvento. Dai tifosi ai media, passando per opinionisti, allenatori ed ex calciatori: nelle ultime ore praticamente tutti hanno manifestato la propria opinione sulla scelta di affidare la nazionale a Tuchel.

Perché Tuchel ct dell’Inghilterra ha scatenato il caos

Per farvi capire l’aria che si respira, il Daily Mail ha titolato così riferendosi all’annuncio di Tuchel: “Una giornata nera per l’Inghilterra”. E anche in Germania la notizia ha destato clamore con la Bild che ha scritto: “La patria del calcio ora ha un padre tedesco, che pazzia”.

Il quotidiano tedesco deride la scelta della Federazione inglese: “Tra poco saranno passati 60 anni dall’unico titolo vinto dall’Inghilterra e quel successo nel 1966 fu possibile solo grazie a un errore arbitrale (il gol fantasma di Geoff Hurst, ndr). Dopo quell’episodio, la Germania ha vinto tre Coppe del Mondo e tre Europei. La disperazione sull’isola deve essere enorme se ammettono che adesso solo un tedesco può aiutarli. Un vero omaggio al calcio tedesco”.

Da Redknapp a Lineker e Shearer: quante bocciature

In molti speravano che si puntasse su un allenatore inglese come Eddie Howe o sul numero uno in circolazione: Pep Guardiola. Per Harry Redknapp “Tuchel non è un allenatore di successo – ha detto a Sky -. Sono molto patriottico: penso che dovrebbe essere un inglese a guidare la nazionale”.

Gary Lineker ha espresso preoccupazione per l’ingaggio dell’ex Chelsea, mentre l’ex centravanti Alan Shearer ha detto al podcast The Rest Is Football che avrebbe preferito Howe: “Sono molto sorpreso. Penso che l’allenatore del Newcastle sarebbe stato un formidabile candidato inglese”.

Tuchel all’Inghilterra: il benvenuto di Harry Kane

Di diverso avviso il parere dell’ex bandiera del Manchester United Gary Neville, secondo cui Tuchel “è un vincente e sa di poter lavorare con grandi giocatori. Il vero problema è che in Inghilterra non esiste un allenatore che abbia fatto qualcosa di unico: qui da noi hanno lasciato il segno tecnici arrivati da tutta Europa”.

Chi ha esultato per la notizia dell’ingaggio di Tuchel è il totem dei Tre Leoni Harry Kane, che ha già lavorato col tedesco la scorsa stagione al Bayern Monaco: “Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui” ha twittato.