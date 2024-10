Inghilterra, Tuchel nuovo Ct: terzo straniero dopo Eriksson e Capello, ma i tifosi volevano Guardiola

Il Times e la BBC danno per fatto l'accordo col tecnico tedesco: succede a Southgate, dimissionario dopo la seconda finale degli Europei persa consecutivamente.

Lee Carsley, il Ct irlandese che non vedeva l’ora di tornare alla guida dell’Under 21 inglese viste le eccessive pressioni piovutegli addosso dopo la nomina a Ct ad interim della prima squadra, può tirare un sospiro di sollievo. La Football Association ha raggiunto l’accordo col successore di Gareth Southgate. Questo, almeno, è ciò che assicurano il Times, la BBC e altre importanti testate. Sarà Thomas Tuchel a occuparsi della Nazionale dei Leoni.

Tuchel Ct inglese: la presentazione in settimana

Il tecnico tedesco, 51 anni compiuti lo scorso 29 agosto, ha raggiunto l’accordo con la federazione inglese. La sua nomina sarà ufficializzata a breve, mentre la presentazione ufficiale a stampa e tifosi sarebbe prevista per la prossima settimana. Tuchel diventerà il terzo commissario tecnico straniero dell’Inghilterra. I suoi predecessori hanno nomi “impegnativi”: Sven-Goran Eriksson, che ha ricoperto l’incarico dal 2001 al 2006, e Fabio Capello in carica invece dal 2007 al 2012.

Chi è Thomas Tuchel: ex difensore, poi tecnico top

In passato Tuchel non ha mai allenato una Nazionale. In precedenza, dopo una carriera di discreto livello da difensore culminata con l’approdo all’Ulm e drasticamente stroncata da un infortunio al ginocchio accusato quando aveva 24 anni, aveva guidato Augsburg, Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern Monaco. I bavaresi sono stati il suo ultimo club: l’hanno silurato al termine dell’ultima stagione, chiusa a distanza siderale dal Bayer Leverkusen in Bundesliga e senza alcun titolo vinto. Una rarità, da quelle parti.

La Champions 2021 col Chelsea il suo punto più alto

In Inghilterra, a parte i titoli francesi vinti col PSG e la Bundesliga “regalatagli” dal Borussia Dortmund nel rocambolesco finale del campionato 2022-23, Tuchel ha conquistato i trionfi più importanti della sua carriera: la Champions League nel 2021, superando in finale il Manchester City di Guardiola, la Supercoppa europea e il Mondiale per club. Alla guida dei Blues, per giunta, era approdato a gennaio 2021, subito dopo l’esonero rimediato dal Paris Saint-Germain.

Inghilterra a Tuchel, tifosi delusi: preferivano Guardiola

Allenatore organizzato ma pragmatico, schietto e forse per questo spigoloso, ha spesso avuto a che fare con spogliatoi spaccati e big in rivolta. Il suo annuncio, anticipato da tv e tabloid, ha scatenato un pizzico di delusione in Inghilterra: in tanti, infatti, speravano in un clamoroso “sì” di Pep Guardiola, anche a tempo, magari al termine di questa stagione. Invece è arrivato il sì di Tuchel: sarà lui il terzo Ct straniero della Nazionale inglese.