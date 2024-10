Nations League: Arnautovic sa segnare, umiliato Haaland, riscatto Inghilterra ma la Grecia vola, le classifiche

Pokerissimo dell'Austria alla Norvegia e aggancio in vetta: Arnautovic ne fa 2, Haaland 0. L'Inghilterra torna al successo ma la Grecia non sbaglia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Arnautovic che umilia Haaland, è capitato anche questo nella sessione domenicale di Nations League. E, ancora, il riscatto dell’Inghilterra e la Grecia di Jovanovic che non smette di vincere. Ok Macedonia del Nord e Malta.

Nations League: Arnautovic on fire, Haaland annichilito

Il Gruppo 3 della Lega B ha fatto registrare il pokerissimo dell’Austria ai danni della Norvegia con tanto di aggancio in vetta a quota 7 punti (in coabitazione con la Slovenia che ha vinto in Kazakistan grazie al gol di Mlakar nella ripresa). Protagonista assoluto del 5-1 agli scandinavi è risultato l’attaccante di scorta (e spesso contestato) dell’Inter Arnautovic, autore di due reti di cui uno su rigore.

A San Siro lo accusano di essere poco cinico sotto porta, ma con la nazionale è evidentemente tutt’altra storia. Annichilito il fenomeno Haaland, rimasto all’asciutto: il gol della bandiera della Norvegia è stato realizzato da Sorloth. Per l’undici di Rangnick a bersaglio anche un altro italiano: il terzino del Bologna Posch.

Riscatto Inghilterra: questa volta Carsley non sbaglia

Lo scivolone interno con la Grecia ha sollevato più d’un dubbio sul futuro del ct ad interim Carsley, l’uomo promosso dall’Under 21 per sostituire Southgate. Contro la Finlandia riscatto doveva essere e riscatto è stato, anche se le sue chance di permanenza alla guida dei Tre Leoni sembrano minime.

Grealish, Alexander-Arnold e Rice firmano le tre reti dell’Inghilterra, Hoskonen rende meno amara la sconfitta dei padroni di casa. Bellingham e compagni salgono a 9 punti nel Gruppo 2, ma la vetta dista ancora tre lunghezze.

Le altre partite: la Grecia è inarrestabile, Malta ok

Gli ellenici non smettono di stupire: quattro partite e quattro vittorie, 12 punti nel Gruppo 2 con nove gol fatti e soltanto uno subito. Numeri che testimoniano l’eccellente lavoro fin qui svolto dal ct Jovanovic, che ha completamente cambiato volto alla Grecia da quando lo scorso agosto ne ha assunto il comando.

Il 2-0 all’Irlanda firmato da Bakasetas e Mantalos ne certifica l’ascesa. In Lega C la Macedonia del Nord supera 2-0 l’Armenia, mentre tra Far Oer e Lettonia finisce 1-1. In Lega D successo prezioso di Malta con la Moldavia (1-0), pareggio a reti bianche tra Liechtenstein e Gibilterra.

Nations League, tutte le classifiche

LEGA A, GRUPPO 1

Portogallo 9 (dr +4)

Croazia 6 (dr +1)

Polonia 3 (dr -2)

Scozia 0 (dr -3)

LEGA A, GRUPPO 2

Italia 7 (dr +3)

Francia 6 (dr +3)

Belgio 4 (dr 0)

Israele 0 (dr -6)

LEGA A, GRUPPO 3

Germania 7 (dr +6)

Olanda 5 (dr +3)

Ungheria 2 (dr -5)

Bosnia 1 (dr -4)

LEGA A, GRUPPO 4

Spagna 7 (dr +4)

Danimarca 6 (dr +3)

Serbia 4 (dr 0)

Svizzera 0 (dr -7)

LEGA B, GRUPPO 1

Georgia 6 (dr +3)

Rep. Ceca 6 (dr 0)

Albania 3 (dr -2)

Ucraina 3 (dr -1)

LEGA B, GRUPPO 2

Grecia 12 (dr +8)

Inghilterra 9 (dr +5)

Irlanda 3 (dr -5)

Finlandia 0 (dr -8)

LEGA B, GRUPPO 3

Norvegia 7 (dr +0)

Austria 7 (dr +7)

Slovenia 7 (dr 1)

Kazakistan 1 (dr -8)

LEGA B, GRUPPO 4

Turchia 7 (dr +3)

Galles 5 (dr +1)

Islanda 4 (dr 0)

Montenegro 0 (dr -4)

LEGA C, GRUPPO 1

Svezia 7 (dr +5)

Slovacchia 7 (dr +3)

Estonia 3 (dr -2)

Azerbaigian 0 (dr -6)

LEGA C, GRUPPO 2

Romania 9 (dr +8)

Kosovo 6 (dr +2)

Cipro 3 (dr -6)

Lituania 0 (dr -4)

LEGA C, GRUPPO 3

Bulgaria 5 (dr +1)

Bielorussia 5 (dr +1)

Irlanda del Nord 4 (dr +1)

Lussemburgo 1 (dr -3)

LEGA C, GRUPPO 4

Macedonia del Nord 10 (dr +7)

Armenia 4 (-1)

Lettonia 4 (dr -5)

Far Oer 3 (dr -1)

LEGA D, GRUPPO 1

Gibilterra 5 (dr +1)

San Marino 3 (dr 0)

Liechtenstein 2 (dr -1)

LEGA D, GRUPPO 2