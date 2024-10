Nations League: Grecia 3 gol annullati ma vittoria a Wembley, Haaland papà e nella storia

La Grecia supera una scialba Inghilterra di Carsley, vola in classifica e dedica la serata a Baldock. La Francia vince anche senza Mbappé: tutti i ris

Gol ed emozioni illuminano la notte del terzo turno di Nations League. Tanti i flop a partire dall’Inghilterra di Carsley che cade a Wembley contro una Grecia in gran forma e stretta intorno al dolore per la scomparsa di Baldock. La Francia, senza Mbappé, cala il poker contro l’Israele e si avvicina all’Italia in classifica. Serata magica anche per Haaland, che firma un nuovo record con la Norvegia.

Grecia, show a Wembley e dedica a Baldock

Una notte da incorniciare: la Grecia di Jovanovic supera l’Inghilterra conquista la terza vittoria di fila in Nations League e vola in testa al girone. Una gara dominata e anche sfortunata con ben tre reti annullate agli ellenici. Impossibile da cancellare invece la doppietta di Pavlidis, che al 95′ scrive la storia e regala il primo successo a Wembley alla propria nazionale. Vano il pareggio di Bellingham all’86’, quasi un “caso” in una partita giocata male dalla squadra di Carsley.

Il ct resta sempre più in bilico e il suo futuro è ancora da decifrare. Dopo il triplice fischio un momento emozionante ha pervaso lo stadio e gli schermi: la dedica dei biancoblù a Baldock, l’ex giocatore del Panathinaikos trovato morto ieri sera nella sua casa di Atene. Inoltre Pavlidis dopo l’1-0 si era tolto il lutto dal braccio e lo aveva mostrato a tutti, prima di correre verso la panchina con i compagni per mostrare la maglia numero 2 con il nome del loro compagno.

La Francia vola senza Mbappé

Niente intoppi per la Francia contro l’Israele: la nazionale di Deschamps orfana di Mbappé cala il poker e sale a sei punti nel girone, a meno uno dall’Italia, reduce dal pareggio contro il Belgio. Les bleus passano subito in vantaggio con Camavinga, poi subiscono il pari di Gandelman ma dura solo quattro minuti, fin quando Nkunku realizza il gol del sorpasso. Poi nel finale i transalpini chiudono i giochi con i gol del centrocampista della Lazio Guendouzi all’87’ e di Barcola.

Haaland nella storia, Jorgen Juve superato

Prima o poi questo momento sarebbe arrivato: grazie alla doppietta contro la Slovenia, Haaland è diventato il miglior marcatore della storia della Norvegia con 34 gol, realizzati ad appena 24 anni. Un record che era stabile dal da ben 90 anni, ovvero dal 1934, quando Jorgen Juve realizzò la sua trentatreesima rete con la maglia della nazionale scandinava. Una grande gioia per Erling, ma non l’unica, infatti l’attaccante del Manchester City diventerà presto papà.

