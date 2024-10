Nations League, le partite di oggi, spicca Inghilterra-Grecia, orari e info

Da oggi il via alla terza giornata della Nations League: non solo l'Italia in campo, occhi su Germania, Spagna e Olanda, orfana di Koopmeiners

Seconda sosta dedicata alle nazionali in questa stagione sportiva 2024/25. È ancora tempo di Nations League, con gare importanti all’orizzonte e commissari tecnici pronti a sperimentare in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, in scena negli Stati Uniti. Entriamo nel dettaglio del programma che riguarda la prima tornata di partite, comprese tra giovedì 10 e sabato 12 ottobre 2024. Si parte oggi pomeriggio con la sfida Moldavia-Andorra, che poi lascerà spazio ad Inghilterra e Italia, impegnate rispettivamente contro Grecia e Belgio.

Dove vedere le partite di Nations League in diretta tv e streaming

In tv c’è spazio solo per l’Italia di Luciano Spalletti e in esclusiva sui canali Rai. Contrariamente a quanto successo per la passata edizione della Nations League, nessun broadcaster nostrano ha deciso di acquisire i diritti televisivi del torneo continentale, che sarà possibile seguire attraverso siti di aggiornamento come diretta.it e livescore.com, senza dimenticare le canoniche dirette testuali.

Nemmeno Sky ha puntato su tale competizione e sulle gare delle più importanti nazionali europee, che non saranno trasmesse neanche in chiaro su Mediaset e TV8 e live in streaming su Now e Sky Go. Rai Uno, invece, renderà visibili tutti gli incontri degli Azzurri, compresi gli imminenti confronti con Belgio e Israele. Diretta streaming su RaiPlay, sia sul portale ufficiale della televisione di stato sia sull’omonima applicazione mobile.

C’è una seconda possibilità, per tutti gli appassionati che vogliono rimanere aggiornati su risultati e azioni salienti delle altre sfide di Nations League in tempo reale: in questa prima fase della nuova edizione, infatti, le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo. Un’occasione da non perdere per chi è in astinenza da football, in attesa della ripresa dei campionati.

Le partite di oggi, giovedì 10 ottobre

Ad aprire il programma di oggi Moldavia-Andorra, a partire dalle ore 18, in contemporanea con Lettonia-Macedonia del Nord. Riflettori puntati sulle partite delle 20.45, con l’Inghilterra di Lee Carsley che ospita la Grecia nella splendida cornice di Wembley. Torna tra i convocati anche Jude Bellingham, dopo aver saltato gli impegni di settembre per infortunio.

San Marino cerca il bis contro Gibilterra, a poco più di un mese dallo storico successo con il Liechtenstein, mentre Francia e Italia dovranno vedersela con Israele e Belgio. Per gli Azzurri di Spalletti, l’occasione per vedere all’opera ragazzi alla prima convocazione e mettere un’ipoteca sulla qualificazione alla Final Four della Nations League.

Queste tutte le gare in scena nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre:

Moldavia-Andorra ore 18

Lettonia-Macedonia del Nord

Inghilterra-Grecia ore 20.45

Gibilterra-San Marino

Finlandia-Irlanda

Austria-Kazakistan

Israele-Francia

Norvegia-Slovenia

Isole Far Oer-Armenia

Italia-Belgio

Le partite di domani, venerdì 11 ottobre

Dalla Turchia di Vincenzo Montella alla Germania di Julian Nagelsmann, passando per la Georgia di Kvaratskhelia e un’Islanda orfana di Albert Gudmundsson, alle prese con una delicata situazione extracampo. Start alle 18 con Estonia-Azerbaigian, che non ruba certo l’occhio agli appassionati, mentre sarà un buon test per l’Olanda di Koeman in casa dell’Ungheria. Tra le fila degli Orange, pesa l’assenza di Teun Koopmeiners, sostituito all’intervallo di Juventus-Cagliari per un problema fisico. Al suo posto Guus Til, che affiancherà in mediana il milanista Reijnders.

Ecco il programma completo delle partite di venerdì:

Estonia-Azerbaigian ore 18

Ungheria-Olanda ore 20.45

Turchia-Montenegro

Ucraina-Georgia

Bosnia-Germania

Slovacchia-Svezia

Islanda-Galles

Repubblica Ceca-Albania

Le partite di sabato, 12 ottobre

Si entra nel vivo del weekend dedicato alle nazionali, ad una settimana dalla ripresa dei campionati. Si comincia subito alle 15 con Lituania-Kosovo, che anticiperà l’affascinante confronto tra Croazia e Scozia, in programma alle ore 18, al pari di Bulgaria-Lussemburgo. Alle 20.45 in campo Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo, che proveranno a trascinare rispettivamente Polonia e Portogallo. Grande attesa anche per sfide come Spagna-Danimarca e Serbia-Svizzera, con tanta Serie A coinvolta. Non c’è Dusan Vlahovic, lasciato ancora a casa da Stojkovic.

Questo il programma completo delle partite di sabato: