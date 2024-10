Juventus, Vlahovic fatto fuori dalla Serbia: c'è Jovic e non lui, ecco perché

Il bomber, tornato ad essere decisivo con la maglia bianconera, è stato escluso a sorpresa dalla lista dei convocati per le gare di Nations League

In una settimana è tornato a sbocciare, con la sua arma preferita: la doppietta. Dusan Vlahovic ne ha fatti due al Genoa in campionato e due al Lipsia in Champions, uscendo dal letargo e smentendo i critici ma per il ct della Serbia Stankovic quei gol non bastano per meritare la convocazione in Nazionale.

Il magic moment di Vlahovic

Era nel mirino della critica dei tifosi bianconeri Vlahovic, accusato di sbagliare troppo sotto porta e di essere un corpo estraneo nel gioco di Thiago Motta (che lo ha sempre difeso) ma il serbo ha risposto alla sua maniera con 4 gol in sette giorni per un bottino globale finora di sei gol e un assist su otto gare giocate.

Stankovic lo fa fuori in Nazionale

Il suo nome però non c’è nella lista dei convocati del ct serbo Dragan Stojkovic per le partite contro Svizzera e Spagna valevoli per terza e quarta giornata di Nations League. Gare già decisive visto che la Serbia ha pareggiato alla prima con la Spagna e ha poi perso col risultato di 2-0 contro la Danimarca.

Il motivo dell’esclusione di Vlahovic

L’esclusione di Dusan Vlahovic fa rumore, tanto più che tra i convocati c’è anche Jovic assieme ai vari Milinkovic-Savic, Pavlovic e Samardzic. In pratica ci sono tutti i big di A tranne Vlahovic. Escluse ragioni tecniche, alla base della decisione del ct c’è una ripicca In occasione delle convocazioni di settembre, infatti, Vlahovic aveva rinunciato alla convocazione, parlando di motivi di natura personale alla base della sua scelta. Stankovic se l’è legata al dito e l’ha escluso adesso. Una buona notizia comunque per la Juventus, che ha solo lui come centravanti visto che Milik dovrà operarsi di nuovo.