Juventus, lo sfogo di Vlahovic dopo la doppietta scatena i tifosi sui social

La Juventus raggiunge il primo posto in classifica in Serie A e due primati. Ma i tifosi bianconeri non hanno ancora perdonato il bomber serbo

Vlahovic ok, ma quante polemiche. Il serbo è tornato: dopo 445 minuti di digiuno, l’attaccante della Juventus ha messo a segno una doppietta contro il Genoa. I due gol hanno riportato il centravanti in vetta alla classifica dei cannonieri con 4 reti, al pari di Pulisic, Thuram e Retegui. Il rigore è stato realizzato con astuzia dal serbo che ha aspettato la mossa del portiere avversario, mentre il secondo gol è stata una prodezza di sinistro nell’angolino ma a scatenare una bufera è stata l’esultanza dell’attaccante bianconero.

Vlahovic, risposta alle critiche ed esultanza polemica

Dopo il match, Vlahovic ha risposto alle critiche rivolte a lui nelle settimane precedenti, facendo un gesto polemico con le mani per indicare ‘chi parla troppo’. Ai microfoni di Dazn ha dichiarato: “Ho imparato: quando fai gol sei il migliore, quando non lo fai sei il peggiore”. Ha poi sottolineato che, nonostante le aspettative su di lui, è sempre pronto a prendersi le responsabilità e a non scappare dalle sfide.

Vlahovic: primati e record dell’attaccante in Serie A

Con i due gol contro il Genoa, Vlahovic ha raggiunto un altro traguardo: è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple negli ultimi 6 campionati di Serie A (19 in totale), superando Lautaro Martinez. Inoltre, con 18 rigori trasformati su 22 in Serie A, Vlahovic conferma la sua affidabilità dagli undici metri.

Clicca qui per rivedere l’ulteriore traguardo raggiunto dalla Juventus

Juventus, i complimenti di Thiago Motta a Vlahovic

L’attaccante ha dimostrato una maturità caratteriale che è stata riconosciuta da Thiago Motta, il quale lo ha definito un “leader positivo” in conferenza stampa. Vlahovic ha spiegato come stia dando il massimo in ogni partita, sottolineando che l’importante è la vittoria della squadra: “Ribadisco il suo impegno totale verso il club, la maglia della Juventus richiede sempre il massimo, alla fine sono i risultati a parlare”.

I tifosi bianconeri bocciano l’esultanza di Vlahovic

I tifosi bianconeri non ci stanno, non basta la doppietta di Vlahovic al Genoa per spegnere le polemiche: l’esultanza del serbo fa scoppiare il caso: “Vlahovic 12 milioni e non tiene un pallone spalle alla porta. Per le sue caratteristiche la serie A è il campionato peggiore. Per non parlare di quella esultanza inutile e provocatoria”. C’è chi scrive: “Nel dopo partita subito a fare “la punta alla matita” al mister, ah caro Vlahovic ma cosa combini…”

E ancora: “Vlahovic è l’unico attuale problema della Juve. Dopo varie partite facendo schifo, avrebbe dovuto semplicemente chiedere scusa. Non fare l’ennesima esultanza polemica. Un leader è esattamente l’opposto di questo uomo qui. Non si placano le polemiche: “Ma infatti la nostra idea su Vlahovic rimane la stessa. Come dimostrato dall’immagine postata: ora siamo nella fase della doppietta ad una squadra di media/bassa classifica. Tutto semplice, naturale, leggibile, prevedibile.”

C’è poi chi consiglia: “Da qualche tempo sostengo che Vlahovic per rendere meglio deve avere qualcuno più vicino. Ieri, nel secondo tempo, si è visto. E infine: “Per tutti/e quelli che “visto Dusan, capre?”: che non sia scarso è chiaro. Io sostengo (e credo sia evidente) che ha grandi limiti tecnici nel controllo di palla (stop e passaggi). Si esalta se servito in velocità (come ieri) ma vs squadre chiuse non capita spesso”.